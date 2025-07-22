Померла акторка театру Івана Франка Анастасія Добриніна

Про це повідомили на facebook-сторінці театру Франка.

21 липня пішла з життя 42-річна українська акторка Анастасія Добриніна.

"Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто поділяє цей біль", - зазначили в театрі.

Анастасія Добриніна народилася у Києві. Закінчила Національний університет театру, кіно та телебачення ім. І.Карпенка-Карого 2004 року (курс Олега Шаварського). З 2004 року працювала в театрі імені Івана Франка.

Вона грала у виставах "Житейське море", "Комедія на руїнах", "Незрівнянна", "Весілля Фігаро та "Кайдашева сім'я".

