Потап у Маямі похизувався фото з нареченим Меган Фокс, яка принизила українок

Знімками він поділився в Instagram.

Український музичний продюсер та виконавець Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, що виїхав з України за дозволом від Мінкульту, з жовтня 2023 року перебуває за кордоном. Разом із дружиною, співачкою Настею Каменських, вони відвідали церемонію премії Lo Nuestro Awards у Маямі.

Українські музиканти зробили фото зі світовими знаменитостями. На одному знімку Потап позував зі співаком Колсоном Бейкером, відомим як Machine Gun Kelly. Музикант є нареченим акторки Меган Фокс, яка нещодавно потрапила у скандал, принизивши українських жінок. Модель заявила, що на невдалому фото виглядає, як українська силіконова секс-лялька.

Фото: Instagram Потапа

Потап і Каменських прийшли на червоний хідник у Kaseya Center як спеціальні гості від України. Не всі підписники артистів в соцмережі схвально оцінили це. Багатьох обурили знімки з Machine Gun Kelly. У Потапа питали, чи не обговорював він із Бейкером висловлювання його дівчини.



У грудні 2023 року Потап розповідав, як в Іспанії працює на благо шоубізнесу України та створює позитивний імідж країни.