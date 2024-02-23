Потап у Маямі похизувався фото з нареченим Меган Фокс, яка принизила українок
Український музичний продюсер і репер Потап, який виїхав з України і залишився за кордоном, разом з Настею Каменських відвідав церемонію премії Lo Nuestro Awards у США
Знімками він поділився в Instagram.
Український музичний продюсер та виконавець Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, що виїхав з України за дозволом від Мінкульту, з жовтня 2023 року перебуває за кордоном. Разом із дружиною, співачкою Настею Каменських, вони відвідали церемонію премії Lo Nuestro Awards у Маямі.
Українські музиканти зробили фото зі світовими знаменитостями. На одному знімку Потап позував зі співаком Колсоном Бейкером, відомим як Machine Gun Kelly. Музикант є нареченим акторки Меган Фокс, яка нещодавно потрапила у скандал, принизивши українських жінок. Модель заявила, що на невдалому фото виглядає, як українська силіконова секс-лялька.
Фото: Instagram Потапа
Потап і Каменських прийшли на червоний хідник у Kaseya Center як спеціальні гості від України. Не всі підписники артистів в соцмережі схвально оцінили це. Багатьох обурили знімки з Machine Gun Kelly. У Потапа питали, чи не обговорював він із Бейкером висловлювання його дівчини.
У грудні 2023 року Потап розповідав, як в Іспанії працює на благо шоубізнесу України та створює позитивний імідж країни.
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