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Головна Культура "Про справжнє обличчя війни": Залужний відзначив книгу Олени Чернінької "Лемберґ. Мамцю, ну не плач"

"Про справжнє обличчя війни": Залужний відзначив книгу Олени Чернінької "Лемберґ. Мамцю, ну не плач"

27 серпня, 2024 вiвторок
00:26
Культура Презентація книжки Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач"

Посол України у Великій Британії генерал ЗСУ у відставці Валерій Залужний відзначив книгу "Лемберґ. Мамцю, ну не плач" письменниці Олени Чернінької, яка шукає зниклого на війні сина

Зміст

Свій відгук про книгу Залужний оприлюднив у соцмережах.

"У моїх руках книга, написана мамою, яка проходить через найважче з можливих випробувань - пошуки сина. Цією публікацією я просто хочу її підтримати і нагадати про біль, що з ним живуть тисячі матерів, які, як пані Олена, віддали на боротьбу за Україну найдорожче - своїх дітей. Вони чекають, вони втрачають, вони плачуть. Мабуть, неможливо висушити ці сльози. Але так хочеться це зробити - бодай на хвилину забрати їхній біль", - написав Залужний.

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Дипломат наголосив, що ця книга демонструє справжнє обличчя війни.

"Лемберґ. Це не просто книга про сина, якого досі шукає мама. Це книга саме про війну. Про її справжнє обличчя. Щосекунди війна приносить біль, який відчувається в кожному слові цієї розповіді. Ця книга наскрізь у материнських сльозах. Ця книга про справжніх - справжніх воїнів, справжніх друзів, справжніх українців, які боронять Україну. І саме завдяки справжнім вона у нас є", - написав Залужний.

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Посол також зазначив, що книга передає материнські почуття та закликав берегти мам.

"А ще ця книга про материнську любов. Сини і доньки мають знати про неї. Це не просто почуття - це постійний душевний зв'язок і відповідальність перед собою за свою дитину. Вона назавжди мама... навіть коли син залишився лише в її спогадах і серці. Вона продовжує бути мамою... Для неї він завжди дитина. На кожній сторінці. У кожному слові. У самому серці. Адже вона Мама. Бережіть своїх мам!" - написав Залужний.

Син письменниці Михайло воював у Бахмуті. Офіційно він вважається зниклим безвісти у травні 2023 року.

Теги:
Новини
Війна з Росією
Валерій Залужний
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