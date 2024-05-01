Психіатр заявив, що Брітні Спірс повністю дисфункціональна та потребує нового опікуна

Про це він сказав в ефірі TMZ Live.

Психіатр Чарльз Софі заявив, що 42-річна американська співачка Брітні Спірс потребує допомоги. За його словами, артистці потрібен новий опікун, який би стежив, щоб вона вживала медикаменти. Пояснюючи, чому він дійшов такого висновку, Софі сказав: "Через її непостійну поведінку, маніакальне витрачання грошей, легковажність, руйнування оточення. Ніхто не почувається в безпеці поруч з нею. Ніхто не може контролювати її. Вона втратила контроль на багатьох рівнях".

Він уточнив, що найкращим рішенням для Брітні стало би призначення судом нового опікуна, адже наразі вона може завдати шкоди собі або оточенню. На думку психіатра, Спірс припинила приймати ліки, і найкращим для неї було б бути в місці, де б їй вводили медикаменти силоміць.

"Вона не має змоги подбати про себе. І всі ці ситуації підштовхують її до того місця, де їй би могли давати медикаменти попри її бажання", - зауважив Софі.

На думку психіатра, співачка перебуває на шляху до самознищення. І попри те, що фанати Брітні виступають проти опіки над нею, суд "має ухвалити рішення, що буде якнайкращим для Брітні" і буде правовим виходом з ситуації, щоб контролювати її поведінку.

Софі визнав, що під опікою її батька Джеймі щось могло піти не так. Після того, як стало відомо, що Брітні витрачає великі гроші на відпустки, психіатр вважає, що медичні працівники мають втрутитися та лікувати її.

"Я бачу людину, яка втратила контроль. І цьому не видно кінця", - додав Софі.

