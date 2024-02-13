Путініст Кіркоров виступив перед військовими РФ в окупованій Горлівці

Про це повідомляє російське пропагандистське видання RT.

Російський співак, путініст Філіп Кіркоров виступив перед окупантами в міській лікарні захопленої росіянами Горлівки. На територію так званої ДНР він прибув 13 лютого. Зазначається, що він планує тут концерт і зустріч із російськими військовими.

Кіркоров заспівав пісню Ірини Білик "Сніг" російською перед загарбниками та співробітниками лікарні, а також привіз подарунки.

Відомо, що раніше в Кремлі висунули чіткі умови до всіх російських зірок, які потрапили у скандал з "голою вечіркою". Наголошується, що на "голу вечірку" образився особисто Володимир Путін, тому всі шляхи вибачення лежать лише через виступи на окупованих територіях або публічну підтримку військової агресії в Україні.

Кіркоров був одним із гостей цієї вечірки, організованої 21 грудня у Москві. Через скандал Кіркорова почали видаляти з телеефірів і скасовувати його концерти у РФ.

Раніше повідомлялося, що Кремль вимагає від співачки Асті відмовитися від громадянства України та підтримати війну через участь у "голій вечірці".

Інша путіністка, уродженка України, яка також потрапила у скандал з "голою вечіркою", Лоліта Мілявська записала відеозвернення із закликом допомагати мешканцям Білгорода та заявила, що сама фінансово підтримує їх.