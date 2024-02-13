Путініст Кіркоров виступив перед військовими РФ в окупованій Горлівці
Російський співак Філіп Кіркоров приїхав на окуповану Росією територію українського Донбасу та заспівав перед злочинною російською армією пісню Ірини Білик
Про це повідомляє російське пропагандистське видання RT.
Російський співак, путініст Філіп Кіркоров виступив перед окупантами в міській лікарні захопленої росіянами Горлівки. На територію так званої ДНР він прибув 13 лютого. Зазначається, що він планує тут концерт і зустріч із російськими військовими.
Кіркоров заспівав пісню Ірини Білик "Сніг" російською перед загарбниками та співробітниками лікарні, а також привіз подарунки.
Відомо, що раніше в Кремлі висунули чіткі умови до всіх російських зірок, які потрапили у скандал з "голою вечіркою". Наголошується, що на "голу вечірку" образився особисто Володимир Путін, тому всі шляхи вибачення лежать лише через виступи на окупованих територіях або публічну підтримку військової агресії в Україні.
Кіркоров був одним із гостей цієї вечірки, організованої 21 грудня у Москві. Через скандал Кіркорова почали видаляти з телеефірів і скасовувати його концерти у РФ.
Раніше повідомлялося, що Кремль вимагає від співачки Асті відмовитися від громадянства України та підтримати війну через участь у "голій вечірці".
Інша путіністка, уродженка України, яка також потрапила у скандал з "голою вечіркою", Лоліта Мілявська записала відеозвернення із закликом допомагати мешканцям Білгорода та заявила, що сама фінансово підтримує їх.
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