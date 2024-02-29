"Реальна історія з особистого життя": KRUTЬ та KALUSH випустили спільну пісню

Премʼєра кліпу відбулася на YouTube.

29 лютого українська музикантка KRUTЬ та гурт KALUSH запремʼєрили нову пісню "Десятка" та кліп на неї. Композиція була написана ще до повномасштабного вторгнення та натхненна реальним кафе в Івано-Франківську.

"Пісня була написана у 2021 році. Вона просто виникла за 15 хвилин, так трапляється завжди, коли до мене приходить натхнення. Це реальна історія з мого особистого життя, про справжню дружбу й місце, до якого я відчуваю неймовірно велику любов – кафе "Десятка". Це справжнє кафе в Івано-Франківську, яке добре відоме любителям поїздок в Карпати. Маю тільки найтепліші спогади про це легендарне місце, адже воно асоціюється у мене з горами", - поділилась Марина Круть.

Вона зазначила, що пісня присвячена справжній дружбі.

"І я бажаю кожній дівчині мати такого друга, який в будь-якій ситуації допоможе подолати різні життєві труднощі. Дружба завжди перемагає", - додала бандуристка.