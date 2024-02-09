Реставратори обіцяють відновити картину Ван Гога, яку повернули після викрадення

Про це повідомляє NL Times.

"Картина Вінсента Ван Гога, викрадена з музею Вільяма Сінгера, що в місті Ларен, у 2020 році, була пошкоджена під час крадіжки, але підлягає відновленню, сказала реставраторка Мар'ян де Віссер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вересні 2023 року невідомий чоловік повернув роботу, загорнуту в наволочку та пакет, детективу Артуру Бранду, який спеціалізується на пошуках зниклих предметів мистецтва.

За словами експертів, лівий верхній кут картини зазнав пошкодження, швидше за все, коли вона вдарилася об щось. На полотні також з'явилися кілька глибоких подряпин, що проходять через усі шари фарби. Одна з подряпин призвела до наскрізного прорізу. Проте експерти, які вивчали картину, вважають, що всі пошкодження можна виправити.

Реставрація проводитиметься в музеї Бойманса - ван Бенінгена в Роттердамі, де картина також періодично виставлятиметься на показ публіці.

"Все це не так уже й погано для нас", - сказав Андреас Блюм з Музею Гронінгена.

Очікується, що 29 березня робота Ван Гога має повернутися до Гронінгенського музею, який є її споконвічним власником і який передав картину на певний час у музей співака Ларена, звідки її й викрали.

Картина, датована 1884 роком, була викрадена у місті Ларен з музею "Зінгер", де вона перебувала на виставці. Крадіжка сталася під час багатотижневих карантинних обмежень по всьому світу через пандемію COVID-19. Тоді нідерландська поліція оприлюднила відео з камер спостереження, на якому видно, як 30 березня злодії увірвалися до музею, розбивши скляні двері, щоб викрасти картину.