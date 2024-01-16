Режисер Боднарчук пояснив, чому Винник не зможе повернути свою популярність

Про це він сказав в інтервʼю OBOZ.UA.

Режисер та продюсер Олег Боднарчук заявив, що український музикант Олег Винник, який був одним із найдорожчих представників шоубізнесу до повномасштабного вторгнення Росії в Україну - від $100 тис. за участь у рекламі та $50 тис. за 45-хвилинний концерт, - не відновить свою популярність.

"Я вважаю, що аудиторія цього артиста була з ним дуже поверхнево знайома. Останнє та, здається, єдине його інтерв’ю яскраво представило цю людину глядачам. Я для себе зрозумів, що в нього був класний продюсер, за якого жодних інтерв’ю в Олега не було. І міф про розсудливого, доброго, щедрого, ніжного й сильного чоловіка існував тільки в його піснях", - поділився Боднарчук.

Він зауважив, що саме червневе інтервʼю розкрило його для аудиторії.

"Міф розвіявся. Олег все про себе розповів, причому він, напевне, вважає, що це був апофеоз щирості, відвертості й краси людської душі. Однак стало ясно, що Винник залишився в довоєнній реальності, а його аудиторія внаслідок війни здобула іншу глибину й мудрість. Я думаю, що в майбутньому ці два полюси вже не зшити", – додав Боднарчук.

У червні Винник дав інтервʼю, в якому повідомляв, що не має доступу до соцмереж, тому не давав знати про себе фанатам протягом півтора року. У тому ж інтервʼю він зазначив, що вважав недоречним звертатися до українців, коли сам у Німеччині.

Олег Винник зізнався, що виїхав з України 26 лютого 2022 року. Він також заявив, що за останні понад 10 років близько 40 разів бачив сон, у якому виїжджав з-під обстрілів і вибухів.

12 липня 2022 року адвокатка Винника підтвердила, що співак покинув Україну. Причиною переїзду артиста до Німеччини, де він жив останні 20 років, вона назвала його проблеми зі здоров'ям. Вона також зауважила, що Винник допомагає ЗСУ, але не афішує цього. Версію про здоровʼя розвинув і блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Винник переніс онкологічне захворювання та перебуває зараз у Німеччині, де, імовірно, і залишиться.

Однак лідерка фан-клубу артиста "Вовчиці" Валерія Барон заперечила чутки про онкологію в артиста. Вона також розповіла, чому про співака нічого не чути.

Про те, що Винник допомагає ЗСУ, казав багато його друг, військовослужбовець Роман Недзельський. Він показав автівки, які закуповує для фронту музикант.