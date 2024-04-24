"Річ не в страху": лідер гурту "СКАЙ" Собчук пояснив, чому не воює

Про це він сказав в інтервʼю "Вікна-новини".

43-річний український артист Олег Собчук поділився, що зараз разом із гуртом "СКАЙ" перебуває в європейському турі. Вони збирають кошти на підтримку української армії. Музикант зазначив, що розуміє питання про те, чому він перебуває не на фронті. Утім зауважив, що впевнений - у тилу він принесе більше користі.

"Я там, де зараз я найбільше ефективний. Повірте мені, тут річ не в страху, а саме в ефективності. Від початку повномасштабного вторгнення "СКАЙ" зібрав, передав і прозвітував інформацію про суму понад 25 млн гривень. Тому саме ця фраза "Ти більш ефективний там, ніж тут" – це не мої навіть слова. Це слова моїх друзів, які зараз на передовій, де ми часто буваємо", - сказав Собчук.

Він поділився, що думка про друзів, які зараз на фронті, дає йому сили не зупинятися.

"Усвідомлення, що там моїм друзям на передовій набагато важче, ніж мені, мотивує мене, як би мені важко не було. Це мотивує виступати, збирати донати і передавати у професійні руки те, що наблизить нашу перемогу", - наголосив співак.

Він зауважив, що його творчість допомагає українським військовим.

"Культура, музика - це також зброя. Боєць, який не має сили духу, впевненості, він неефективний", - заявив Собчук.

Він розповів, що гурт "СКАЙ" отримує багато повідомлень і коментарів від бійців за пісню "Не відступати і не здаватись", адже вона заряджає на перемогу, налаштовує на бій.

"Це наш обовʼязок як музикантів зараз у цей важкий час надихнути, зарядити, допомогти їм перемогти. Що ми по суті і робимо", - додав артист.