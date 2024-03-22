Рідкісний примірник першого видання казок братів Грімм продали за 215 тис. євро
На аукціоні Venator & Hanstein у Кельні за рекордно високу вартість продали рідкісний примірник першого видання "Дитячих та сімейних казок" братів Грімм
Про це повідомляє DW.
Аукціонний будинок Venator & Hanstein продав рідкісний екземпляр першого видання "Дитячих та сімейних казок" братів Грімм за рекордно високу суму - 215 тис. євро. За інформацією аукціонного будинку, це найвища ціна, яка будь-коли у світі вдавалося отримати за один із рідкісних екземплярів.
Стартова ціна лота складала 100 тис. євро. Виходячи з опису аукціону, йдеться про двотомне видання "Дитячих та сімейних казок" ("Kinder- und Hausmärchen"). Це збірка казок, зібраних у німецьких землях та літературно оброблених німецькими казкарями Якобом та Вільгельмом Грімм.
Перші томи побачили світ у 1812-1815 роках. Загальний тираж становив 700 примірників. Однак, як повідомляється в описі лота, багато екземплярів було пошкоджено. Екземпляр, що зберігся повністю, як той, який був виставлений на аукціоні в Кельні, - велика рідкість.
Як повідомляється в описі лота, краї та кути проданого екземпляру злегка потерті. На п'ятьох сторінках також невеликі прогалини - відсутні деталі у нижньому білому полі.
Перший том було видано на Різдво 1812 року. Казки вперше вийшли окремою книгою "Дитячі та сімейні казки, зібрані братами Грімм". Шістнадцять авторських екземплярів цієї книги з позначками, коментарями та доповненнями братів Грімм у 2005 році було оголошено ЮНЕСКО документальною спадщиною людства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.64 Купівля 38.64Продаж 39.12
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.71
- Актуальне
- Важливе