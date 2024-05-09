Росіяни зніматимуть "Орел і Решка" в окупованому Маріуполі, українська продюсерка пригрозила судом

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Можем объяснить".

Скандальна російська блогерка Анастасія Івлєєва, яка в 2017 році стала ведучою українського розважального тревел-шоу "Орел і Решка", продовжить знімати проєкт, авторські права на який належать українським продюсерам. Тепер путіністка, яка підтримала війну Росії проти України, зніматиме випуски про окуповані українські території.

Джерела російського телеграм-каналу підтвердили, тревел-шоу знімаєтсья, але де воно вийде, наразі невідомо. До повномасштабного вторгнення "Орел і решка" транслювався на російському телеканалі "Пятница", але виробником програми була українська компанія TeenSpirit.

"Красти бренд просто так великі гравці не наважаться. Можливо, проєкт стартує на особистому каналі Івлєєвої у ВК чи RuTube", — уточнило джерело.

Судячи з анонсу, поширеного самою Івлєєвою, називатиметься шоу "Чорний пес і Решка".

Як повідомило російське видання "Дождь", українська продюсерка, авторка тревел-шоу "Орел і решка" Нателла Крапівіна заявила, що подасть позов до одного з європейських судів, якщо блогерка використовуватиме ім'я бренду у своїй подальшій роботі.

"Якщо вона спробує використати бренд або якісь основні елементи "Орла і Решки", я притягну її до судів у Європі, оскільки мій бренд захищений у всьому світі, я чимало коштів у це вклала. І боюся, мандрувати Настя зможе після цього лише у своїх вологих фантазіях", - наголосила Крапівіна.

За словами продюсерки, у неї не було жодних товариських стосунків з Івлєєвою, а блогерка "просто працювала на шоу та отримувала зарплату".

3 травня блогерка в інтерв'ю YouTube-каналу "Лука Ебков" розповіла про поїздку на анексовані українські території. Вона додала, що ніколи не підтримувала Навального і з "симпатією та повагою" ставиться до Путіна.