Про це Сергій Жадан повідомив у facebook.

Український поет і прозаїк, громадський діяч та учасник гурту "Жадан і Собаки", який нині несе службу у 13-ї бригади НГУ "Хартія", Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського вільного університету.

"Отримав звання почесного доктора філософії Українського вільного університету. Дистанційно подякував. Справді вдячний УВУ - це велика честь і відповідальність. Спасибі всім, хто тримає вітчизняну освіту", - прокоментував Жадан.

Його привітав у facebook колишній журналіст, військовослужбовець Вахтанг Кіпіані. Він відзначив, що УВУ - "один з найвизначніших освітніх і наукових осередків у Європі".

Фото: facebook Сергія Жадана