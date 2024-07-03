Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського вільного університету
Український письменник, музикант гурту "Жадан і Собаки", а нині - військовослужбовець 13-ї бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан отримав звання почесного доктора філософії УВУ
Про це Сергій Жадан повідомив у facebook.
Український поет і прозаїк, громадський діяч та учасник гурту "Жадан і Собаки", який нині несе службу у 13-ї бригади НГУ "Хартія", Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського вільного університету.
"Отримав звання почесного доктора філософії Українського вільного університету. Дистанційно подякував. Справді вдячний УВУ - це велика честь і відповідальність. Спасибі всім, хто тримає вітчизняну освіту", - прокоментував Жадан.
Його привітав у facebook колишній журналіст, військовослужбовець Вахтанг Кіпіані. Він відзначив, що УВУ - "один з найвизначніших освітніх і наукових осередків у Європі".
Фото: facebook Сергія Жадана
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