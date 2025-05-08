Серіал "Єллоустоун" отримає спін-офф, який розповість історію Кейсі Даттона
CBS підтвердив, що американський драматичний телесеріал "Єллоустоун", створений Тейлором Шеріданом та Джоном Лінсоном, отримає спін-офф під назвою "Є: Маршали" (Y: Marshals)
Про це пише Variety.
Новий серіал за мотивами шоу "Єллоустоун", присвячений сину Джона Даттона - Кейсі Даттону, отримав зелене світло на CBS. Спочатку повідомлялося, що проєкт перебуває в розробці.
CBS замовив шоу на 13 епізодів, зйомки яких планують розпочати цього літа, а вихід серіалу орієнтовно прогнозують на середину сезону 2026 року.
Люк Граймс знову зіграє Кейсі, наймолодшого з братів і сестер Даттон та колишнього морського котика ВМС. Коли фанати востаннє бачили персонажа, він зберіг невелику частину ранчо Єллоустоун для своєї родини, продавши більшу частину індіанській резервації Брокен-Рок.
Нове шоу наразі називається Y: Marshals ("Є: Маршали"). Згідно з офіційним описом, "залишивши позаду ранчо Єллоустоун, Даттон приєднується до елітного підрозділу маршалів США, поєднуючи свої навички ковбоя та морського котика, щоб відновити справедливість у Монтані, де він та його товариші по команді мають знайти баланс між сім'єю, обов'язком та високою ціною, яку треба платити у зв'язку зі службою останньої лінії оборони у війні з насильством у регіоні".
Спенсер Хаднат стане сценаристом, виконавчим продюсером і шоураннером серіалу. Тейлор Шерідан, натхненник серіалу "Єллоустоун", буде виконавчим продюсером разом із Девідом Глассером, Роном Берклом, Девідом Хаткіним та Бобом Ярі.
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