Шабля Мазепи, "Золотий м'яч" і кубки Євробачення: на київському вокзалі відкрилася виставка про Україну

Про це Еспресо повідомили організатори.

На Центральному вокзалі Києва відкрили масштабну інтерактивну виставку, присвячену українській спадщині. Вона поділена на 5 тематичних блоків. В експозиції — понад сто унікальних артефактів і десятки інтерактивних зон. Серед них — пшеничне поле під небом, ставок з лататтям, шабля Івана Мазепи, меч доби Київської Русі, стародруки зі згадками України, вагон злуки, де було підписано акт злуки між УНР та ЗУНР, копії золотої пекторалі та репліка 20-метрової козацької чайки.

інтерактивна виставка Ukraine WOW, фото: Олександр Бурлевич

"Ukraine WOW вперше відкрила виставку на цьому ж місці 2019 року. І вона стала найпопулярнішою за часи незалежної України, яка зібрала понад 330 тисяч відвідувачів. Шість років ми чекали нагоди, щоб переосмислити та знову відкрити проєкт. На 4000 кв. м тепер більше унікальних експонатів, які розповідають історію України від часів Трипілля до сучасності", - поділилась співзасновниця проєкту Юлія Соловей.

У блоці сучасних досягнень представлено "Золотий м’яч" Андрія Шевченка, трофеї "Євробачення", Пулітцерівську премію та сукню FROLOV для Сабріни Карпентер. Особливу увагу відвідувачів привернули VR-зони з польотом над Карпатами та відтворена хата художниці Поліни Райко.

"Ми всі володіємо дуже маленьким особистим фамільним спадком через низку війн, революцій, терору, переселень. Фамільна пам’ять, зазвичай, буквально в кількох предметах чи документах і рідко сягає далі третього-четвертого покоління. Це іноді викликає відчуття, що ми бідні, що в нас немає спадщини. Але ця виставка має показати кожному українцеві, що він і вона є спадкоємцями величезної тисячолітньої культурної традиції. Від того, що вона спільна, вона не зменшується, а тільки примножується. А коли ти маєш таку спадщину — ти інакше цінуєш себе і по-іншому ухвалюєш рішення в житті", - зазначив один з ідейних натхненників виставки Валерій Пекар.

Виставка триватиме до 9 листопада на Центральному залізничному вокзалі, вхід зі сторони 14-го перону, а частину коштів від квитків спрямують на підтримку українських культурних установ.