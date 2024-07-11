"Щоб вам все життя так співалося": дружина Козловського відповіла на закиди Фаріон 

Про це Бакуменко написала в сторіс в instagram.

Піарниця Юлія Бакуменко, яка на початку 2024 року стала дружиною українського співака та військовослужбовця Віталія Козловського, поширила в соцмережах скриншот з новини, в якій мовознавиця Ірина Фаріон висміювала службу артиста в ЗСУ. На думку Фаріон, Віталій Козловський та Святослав Вакарчук займаються в армії не тим, чим потрібно. За її словами, музиканти мають служити на фронті, а не співати в армії.

"Заїжджати в інфопростір на вигадках і згадках інших людей - це найзручніший спосіб нагадати про себе, нічого не роблячи корисного. Правда, Ірино Фаріон? Щоб вам все життя так гарно співалося, як "співав" Віталій Козловський на службі з ваших слів", - звернулася до мовознавиці Бакуменко.

Фото: скриншот з instagram

Вона нагадала про випадок, яким наприкінці листопада поділився Козловський. Тоді вони з побратимами ледь не загинули. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами.

"Прости, Господи, експерт. Ви хоч раз, Ірино Фаріон, посиділи в бліндажі під обстрілом, думаючи, куди наступний снаряд полетить, понюхали амброзії на Донеччині, потаскали боєкомплекти, чекали днями дощу, щоб переміститися по позиціях, поки нема ворожих дронів над головою? Ні? То спитайте у Віталія Козловського, як воно, а потом пи**іть!", - додала Бакуменко.

Фото: скриншот з instagram

У жовтні 2023 року стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії та перейшов на службу до ЗСУ.

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