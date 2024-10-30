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Шість українських видавництв взяли участь у Гельсінському книжковому ярмарку

Дар'я Тарасова
30 жовтня, 2024 середа
14:32
Культура

Україна долучилась до Гельсінського книжкового ярмарку, де представила національний стенд, презентувавши на ньому книжки від шістьох українських видавництв

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Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Протягом 24-27 жовтня Україна взяла участь у Гельсінському книжковому ярмарку, який є одним із найбільших у нордичному регіоні. Під час заходу Україна представила національний стенд, на якому шість українських видавництв презентували книжки фінською, українською та англійською мовами — Vivat, "Віхола", "Родовід", "Теза", "Видавництво Старого Лева" та "Видавництво".

Окремо виділили збірку оповідань "Мотанка" від видавництва Vivat, що обгоріла внаслідок обстрілу росіянами харківської друкарні "Фактор-Друк" у травні 2024 року.

Дизайн стенда створили у видавництві "Видавництво". Концепцію присвятили тематиці власного видання "Це воює вона", що поєднувалося з фокус-темою української програми "Жінки під час війни".

Україна на Гельсінському книжковому ярмарку, фото: Товариство українців у Фінляндії



Спеціальними гостями української програми стали письменниці Євгенія Кузнєцова, роман якої "Драбина" (Tikapuut) щойно вийшов у видавництві Aula & Co у перекладі Ееро Балка, а також Ярина Чорногуз, військова, поетка, лауреатка Шевченківської премії - 2024.

У рамках офіційної програми ярмарку відбулися п’ять подій, ініційовані Україною: "Зберегти спогади задля майбутнього"; "Доступність через ілюстрації"; "Унікальність та різноманітність українського борщу"; "Українська книга змінює світ"; розмова фінської письменниці Еліни Гірвонен із Євгенією Кузнєцовою на найбільшій сцені ярмарку.

Участь України в Гельсінському книжковому ярмарку організували Товариство українців у Фінляндії у співпраці з Українським інститутом книги, Українським інститутом, PEN Ukraine, Suomen PEN та фінським видавництвом Kustannusosakeyhtiö Aula & Co.

 

Теги:
Новини
Світ
Фінляндія
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