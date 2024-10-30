Шість українських видавництв взяли участь у Гельсінському книжковому ярмарку
Україна долучилась до Гельсінського книжкового ярмарку, де представила національний стенд, презентувавши на ньому книжки від шістьох українських видавництв
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Протягом 24-27 жовтня Україна взяла участь у Гельсінському книжковому ярмарку, який є одним із найбільших у нордичному регіоні. Під час заходу Україна представила національний стенд, на якому шість українських видавництв презентували книжки фінською, українською та англійською мовами — Vivat, "Віхола", "Родовід", "Теза", "Видавництво Старого Лева" та "Видавництво".
Окремо виділили збірку оповідань "Мотанка" від видавництва Vivat, що обгоріла внаслідок обстрілу росіянами харківської друкарні "Фактор-Друк" у травні 2024 року.
Дизайн стенда створили у видавництві "Видавництво". Концепцію присвятили тематиці власного видання "Це воює вона", що поєднувалося з фокус-темою української програми "Жінки під час війни".
Україна на Гельсінському книжковому ярмарку, фото: Товариство українців у Фінляндії
Спеціальними гостями української програми стали письменниці Євгенія Кузнєцова, роман якої "Драбина" (Tikapuut) щойно вийшов у видавництві Aula & Co у перекладі Ееро Балка, а також Ярина Чорногуз, військова, поетка, лауреатка Шевченківської премії - 2024.
У рамках офіційної програми ярмарку відбулися п’ять подій, ініційовані Україною: "Зберегти спогади задля майбутнього"; "Доступність через ілюстрації"; "Унікальність та різноманітність українського борщу"; "Українська книга змінює світ"; розмова фінської письменниці Еліни Гірвонен із Євгенією Кузнєцовою на найбільшій сцені ярмарку.
Участь України в Гельсінському книжковому ярмарку організували Товариство українців у Фінляндії у співпраці з Українським інститутом книги, Українським інститутом, PEN Ukraine, Suomen PEN та фінським видавництвом Kustannusosakeyhtiö Aula & Co.
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