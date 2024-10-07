Сімʼя Тупака Шакура найняла адвоката для розслідування причетності Diddy до смерті репера

Про це пише Hit Channel.

Сім'я покійного американського репера Тупака Шакура найняла відомого адвоката Алекса Спіро для розслідування потенційного зв'язку між вбивством музиканта в 1996 році та Шоном Diddy Комбзом. Це рішення родичі одного з найбільш продаваних музичних виконавців ухвалили після арешту музичного продюсера та низки звинувачень у насильстві проти нього.

Прагнення знову розслідувати убивство Шакура сталося після багатьох років спекуляцій навколо причетності Комбза до подій, що призвели до вбивства репера у вересні 1996 року. 25-річний Тупак Шакур трагічно загинув під час стрілянини в Лас-Вегасі. Хоча справа десятиліттями залишалася нерозкритою, арешт Двейна Keffe D Девіса у вересні 2023 року знову привернув увагу до неї громадськості. Девіса, колишнього лідера банди, звинувачують в організації нападу та звʼязках з Комбзом. Keffe D стверджує, що музичний магнат запропонував йому $1 млн для здійснення злочину.

Комбз, який нині перебуває за ґратами в очікуванні на суд у справі за звинуваченнями у секс-торгівлі, зґвалтуваннях та рекеті, неодноразово заперечував свою причетність до вбивства Шакура. У 2008 році, після статті в Los Angeles Times, яка пов’язувала його з вбивством, Комбз відкинув звинувачення як смішні та повністю брехливі.

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Адвокат Алекс Спіро, відомий тим, що представляє інтереси таких відомих клієнтів, як Jay-Z та Ілон Маск, тепер взявся за розслідування будь-яких конкретних доказів зв’язку Комбза зі смертю Шакура. Його участь додає ваги нинішньому судовому розгляду, оскільки суд над Девісом призначений на березень 2025 року.

Нещодавній трек Емінема Fuel поновив публічне обговорення справи. Його тексти натякають на давній зв’язок між вбивством Шакура та смертю Notorious BIG, а також згадують проблеми Комбза.

Як пише The Mirror, інсайдер повідомив, що "люди з минулого Diddy виходять і надають інформацію".

Слідча Шеріл МакКоллум, яка працювала на місці вбивства репера Тупака Шакура в 1996 році, поділилась в інтервʼю на каналі NewsNation, що вважає Diddy причетним до смерті репера. Як пише Page Six, МакКоллум бачить закономірність у тому, що і під час стрілянини в 1994-му, і в 1996-му поблизу місця злочину був Шон Комбз.

У 1994 році Тупак, бойфренд його сестри та Stretch приїхали на студію звукозапису Times Square, куди їх запросив репер Lil Shawn для запису спільного треку. У фоє троє невідомих наставили пістолети на них, щоб пограбувати. У Тупака випустили 5 куль, одну з них у голову, зняли з нього золоті прикраси та втекли. Попри поранення, Тупак піднявся на другий поверх, де неочікувано для себе побачив Diddy і Крістофера Воллеса (Notorious B.I.G.).

"Необов'язково стріляти в когось п'ять разів, щоб забрати коштовності та гроші. А що з P. Diddy і його свитою з 40 людей? Цілі й неушкоджені. Одну людину пограбували, а P. Diddy та інших 40 людей ні? У кого з них було б більше грошей і коштовностей?" — заявила Шеріл МакКоллум.

Після стрілянини Шакур відкрито звинуватив Notorious B.I.G., його лейбл Bad Boy Records і засновника лейблу Diddy у причетності до інциденту через їхню незворушну реакцію, коли він кульгав по студії у крові.

Шакур був застрелений через два роки після того пограбування у студії, коли він виходив з боксерського матчу в MGM Grand в Лас-Вегасі.

Тупак Шакур є одним з найбільш продаваних музичних виконавців, із реалізацією понад 75 мільйонів записів по всьому світу.

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.