Скрипка вважає, що у Лободи є шанси відновити популярність в Україні
Український музикант Олег Скрипка поділився, що співачка Світлана Лобода, яка після 2014 року продовжувала працювати в Росії, зможе відбілити репутацію в Україні
Про це він сказав в інтервʼю Ользі Нємцевій в ефірі єдиного телемарафону.
Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка поділився своєю думкою, чи є шанси у артистки Світлани Лободи відбілити свою репутацію в Україні.
"Судячи з того, як українці нормально ходять на концерти, можна на голову надягнути пересічному українцю будь-що. Для мене — ні, ніколи", - зазначив Скрипка.
Музикант уточнив, що це стосується не лише Світлани Лободи, а й інших українських артистів, які змінили свою позицію після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Шквальне, масове перевзування. Дивишся на це: як навала сарани летить. Шкода, що це налазить на голову українцям. Шкода, але що зробиш? Радянський союз і 30 років потому виховували суспільство таким чином, щоб Лобода мала можливість процвітати", - підсумував артист.
Світлана Лобода та її скандали
Світлана Лобода після 2014 року продовжувала виступати в Росії та підігравати антиукраїнській пропаганді, розповідаючи на російському телебаченні про "українських нацистів". Повномасштабну війну вона зустріла у Москві та згодом повернулась до України.
Артистка зробила вже чимало спроб реабілітуватися, але більшість з них була безрезультатною.
У травні київський заклад "Osocor Residence" анонсував концерт української співачки. Виступ анонсували як благодійний заради збору коштів для лор-відділення Охматдиту, утім у лікарні про її виступ нічого не чули.
Згодом представники Osocor Residence заявили, що запросили її з концертом, адже Світлана Лобода зайняла чітку проукраїнську позицію. Після обурення українців у закладі заявили, що скасовують концерт Лободи, щоб "зберегти внутрішню єдність" українців.
25 червня Лобода влаштувала імпровізований концерт у Харкові. На виступ прийшла і протестувальниця, яка тримала в руках плакат з написом "Харків без Лободи". Співачка почала принижувати дівчину, звинувачуючи, що її акція проплачена. А після обурення українців заявила, що поважає позицію Дарини, яка з такою акцією "іде проти течії".
Протестувальниця прокоментувала допис співачки. Вона розповіла, що ще казала їх Лобода без мікрофона, зауваживши, що поваги до позиції в цих словах не було. Пізніше вона перепросила у дівчини, яка вийшла на протест проти неї.
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