Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Смерть жінки в ресторані Disney Springs: компанія вимагає відхилити позов через підписку вдівця на Disney+

Смерть жінки в ресторані Disney Springs: компанія вимагає відхилити позов через підписку вдівця на Disney+

Дар'я Тарасова
14 серпня, 2024 середа
14:56
Культура World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо

Disney хоче уникнути суду через смерть жінки в їхньому ресторані, оскільки її чоловік оформив підписку на стримінгу Disney+ і погодився з умовами - вирішувати всі спори через арбітраж

Зміст

Про це пише New York Post.

Згідно з новими судовими документами, компанія Disney намагається домогтися відхилення позову про смерть жінки Канокпорн Тансуан, яка наступила через алергічну реакцію після відвідування ресторану Disney Springs у Флориді. 

Як ідеться в позові, 5 жовтня 2023 року 42-річна докторка Нью-Йоркського університету Канокпорн Тансуан та її чоловік Джеффрі Пікколо пообідали в ірландському пабі та ресторані Raglan Road, що розташований на території комплексу Disney Springs. Через кілька годин після цього жінка померла від важкої алергічної реакції, відомої як анафілаксія. Лікарка неодноразово наголошувала персоналу, що у неї алергія на горіхи та молочні продукти, коли вона замовляла гребінці, цибульні кільця, броколі та кукурудзяні оладки.

Невдовзі після виходу з ресторану Тансуан відчула труднощі з диханням і впала. Попри те, що їй негайно ввели адреналін, вона померла в місцевій лікарні, йдеться в позові, поданому її чоловіком Джеффрі Пікколо.

Проте, як ідеться в судових документах, зараз Disney стверджує, що позов на суму $50 тис. не може розглядатися в суді, оскільки Пікколо погодився розглядати всі суперечки з компанією, коли оформив підписку на одномісячну пробну версію стримінгового сервісу Disney+ ще у 2019 році. Як наголошують у Disney, угода про підписку на Disney+, яку Пікколо оформив на своїй PlayStation, передбачала, що будь-який спір — за винятком дрібних позовів — повинен "вирішуватися арбітражем".

Адвокати Пікколо, зі свого боку, розкритикували останній позов Disney як "безглуздий" і "обурливо необґрунтований". Disney додала, що Пікколо погодився на подібну мову, коли потім скористався додатком My Disney Experience, щоб купити квитки в тематичний парк Epcot у вересні 2023 року — за місяць до трагедії.

Disney наголошує, що і підписка, і покупка квитків вимагали від Пікколо згоди на арбітраж. 

Адвокати Пікколо називають аргумент Disney "фатальним недоліком".

"Ідея про те, що умови, погоджені споживачем під час створення безкоштовного пробного облікового запису Disney+, назавжди позбавлять цього споживача права на суд присяжних у будь-якому спорі з будь-якою філією або дочірньою компанією Disney, є настільки обурливо необґрунтованою та несправедливою, що шокує суддівську совість, і цей суд не повинен виконувати таку угоду", – заявили юристи.


 

Теги:
Світ
Кримінал
США
Читайте також:
Джо Байден
Автор Влад Дідусь
13 серпня, 2024 вiвторок
Байден вперше прокоментував ситуацію у Курській області
фейк
Автор Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
"Війна закінчиться лише безумовною капітуляцією України": антиукраїнські наративи в західних медіа за 13 серпня
ЗАЕС
Автор Світлана Кравченко
13 серпня, 2024 вiвторок
Фахівці МАГАТЕ відвідали градирню ЗАЕС після пожежі: які пошкодження
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 серпня
15:41
зерно
РФ вивезла з ТОТ Запорізької області близько 500 тис. тонн зерна цього року, - Федоров
15:39
ЗСУ, військові
Виявляли випадки "несанкціонованого проникнення": в Генштабі закликали дотримуватися правил переміщення в зонах бойових дій
15:20
Курська область
Військові РФ почали рити окопи на Курщині за 1,5 км від Суджі
14:44
Німеччина уряд
Хто б не стояв за підривом "Північного потоку", це не вплине на відносини між Німеччиною та Україною, - уряд ФРН
14:35
Російські окупанти в Криму
Росіяни на ТОТ вимагають від бізнесу поставити всіх працівників на військовий облік, - Спротив
14:14
ЗСУ
Закупівельна агенція Міноборони розпочала поставки зимового одягу для ЗСУ на 2,6 млрд грн
14:08
Оновлено
Херсон
Росіяни від ранку атакують Херсон і передмістя: загинув чоловік, щонайменше 9 людей поранено
14:03
OPINION
Тарас Загородній
Курська операція і Китай
14:02
Продавав гранатомети і надсилав їх поштою: мешканцю Києва оголосили підозру
13:59
президент Фінляндії Александр Стубб
Україна має повне право захищати себе, - президент Фінляндії прокоментував операцію в Курській області
13:56
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:53
Курська область
РФ наказала окупаційним адміністраціям на ТОТ влаштовувати "акції підтримки" Курській області, - "Жовта стрічка"
13:53
фільм жахів "Мавпа"
Вийшов український трейлер горору "Мавпа", знятого за оповіданням Кінга
13:45
полонені загарбники
Від початку доби ЗСУ взяли в полон понад 100 російських військових на Курщині, - Сирський
13:35
Німеччина солдат армія
У Німеччині в казармах бундесверу отруїли питну воду: поліція підозрює диверсію, - ЗМІ
13:31
В Україні викрили мережу ФСБ, у складі якої були ексохоронці Януковича та чинний військовий Нацгвардії
13:25
санкції проти Росії
Попри законодавчу заборону, 621 українська компанія видалила власників з РФ у своїх даних, - Опендатабот
13:23
Джеймс Кемерон
Джеймс Кемерон зізнався, що працює над новим "Термінатором"
13:14
Південне полярне сяйво
"Можна побачити надзвичайно рідко": полярники зафіксували південне полярне сяйво
13:05
Су-34
Сили оборони вночі знищили російський Су-34 на Курщині
12:59
Для масовки на "мітингах": на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя завезли росіян до святкування "дня прапора"
12:47
COVID-19
У Києві стрімко зростає захворюваність на COVID-19
12:42
Голові АМКУ Кириленку оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн
12:34
Наслідки удару
РФ ударила дроном по пункту отримання гумдопомоги в Куп'янську: постраждав цивільний
12:20
Олександр Мигуля
Понад 160 бойових вильотів: на завданні загинув кавалер орденів "За мужність" льотчик Олександр Мигуля
12:18
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Німеччина видала ордер на арешт українця у справі підривів "Північних потоків", - ЗМІ
12:14
Огляд
світ, міжнародний огляд
Президентство Гарріс у США може стати перезавантаженням для України, а взяті у полон російські солдати можуть стати обмінним фондом. Акценти світових ЗМІ 14 серпня
12:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 серпня: скільки коштують долар і євро
12:06
OPINION
Костянтин Корсун
Чому в Росії заборонили YouTube та інші популярні сервіси
11:54
гуманітарні вантажі з росії
Росіяни масово переправляють гуманітарні вантажі з ТОТ у Курську область, - ЦНС
11:51
Скай Джексон
Вагітну зірку Disney Скай Джексон заарештували за побиття свого партнера
11:45
Огляд
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Карта бойових дій за період 8-14 серпня: драма на Покровсько-Торецькому фронті й ейфорія під Курськом
11:43
Сили оборони використовують на фронті понад 30 собак-роботів , - Bild
11:29
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
Нардеп В'ятрович сказав, коли Рада планує розглянути законопроєкт про заборону УПЦ (МП)
11:26
спека
Спека повертається: Наталка Діденко розповіла, коли чекати на підвищення температури
11:18
знищена техніка окупантів
Платина, золото, срібло: з початку року Міноборони отримало 24,7 млн грн від переробки знищеної техніки
11:17
Меттью Перрі
Слідство у справі загибелі Метью Перрі спиратиметься на розслідування смерті Майкла Джексона
11:06
білорусь та Україна
Зовнішня розвідка закликала українців утриматися від поїздок до Білорусі
10:42
смертельна ДТП на Оболоні
Легковик зіткнувся з вантажівкою: у Києві на Оболоні сталася смертельна ДТП
10:38
Швейцарські благодійники передали Україні 7 швидких підвищеної прохідності 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV