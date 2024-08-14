Смерть жінки в ресторані Disney Springs: компанія вимагає відхилити позов через підписку вдівця на Disney+

Про це пише New York Post.

Згідно з новими судовими документами, компанія Disney намагається домогтися відхилення позову про смерть жінки Канокпорн Тансуан, яка наступила через алергічну реакцію після відвідування ресторану Disney Springs у Флориді.

Як ідеться в позові, 5 жовтня 2023 року 42-річна докторка Нью-Йоркського університету Канокпорн Тансуан та її чоловік Джеффрі Пікколо пообідали в ірландському пабі та ресторані Raglan Road, що розташований на території комплексу Disney Springs. Через кілька годин після цього жінка померла від важкої алергічної реакції, відомої як анафілаксія. Лікарка неодноразово наголошувала персоналу, що у неї алергія на горіхи та молочні продукти, коли вона замовляла гребінці, цибульні кільця, броколі та кукурудзяні оладки.

Невдовзі після виходу з ресторану Тансуан відчула труднощі з диханням і впала. Попри те, що їй негайно ввели адреналін, вона померла в місцевій лікарні, йдеться в позові, поданому її чоловіком Джеффрі Пікколо.

Проте, як ідеться в судових документах, зараз Disney стверджує, що позов на суму $50 тис. не може розглядатися в суді, оскільки Пікколо погодився розглядати всі суперечки з компанією, коли оформив підписку на одномісячну пробну версію стримінгового сервісу Disney+ ще у 2019 році. Як наголошують у Disney, угода про підписку на Disney+, яку Пікколо оформив на своїй PlayStation, передбачала, що будь-який спір — за винятком дрібних позовів — повинен "вирішуватися арбітражем".

Адвокати Пікколо, зі свого боку, розкритикували останній позов Disney як "безглуздий" і "обурливо необґрунтований". Disney додала, що Пікколо погодився на подібну мову, коли потім скористався додатком My Disney Experience, щоб купити квитки в тематичний парк Epcot у вересні 2023 року — за місяць до трагедії.

Disney наголошує, що і підписка, і покупка квитків вимагали від Пікколо згоди на арбітраж.

Адвокати Пікколо називають аргумент Disney "фатальним недоліком".

"Ідея про те, що умови, погоджені споживачем під час створення безкоштовного пробного облікового запису Disney+, назавжди позбавлять цього споживача права на суд присяжних у будь-якому спорі з будь-якою філією або дочірньою компанією Disney, є настільки обурливо необґрунтованою та несправедливою, що шокує суддівську совість, і цей суд не повинен виконувати таку угоду", – заявили юристи.



