"Справу закрито": Кондратюк заявив, що Козловський сплатив йому борг і отримав каталог пісень

Про це Ігор Кондратюк повідомив у facebook.

Ігор Кондратюк, колишній продюсер музиканта та військовослужбовця ЗСУ Віталія Козловського, з яким у них понад 10 років тривала суперечка, повідомив, що справу закрито.

"Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього у повному обсязі. Справу закрито!", - написав Кондратюк.

Справа розпочалася у 2012 році через порушення Козловським авторських прав. Тоді музикант і продюсер припинили співпрацю, а всі права на пісні Козловського залишилися Кондратюку. Проте музикант продовжив виконувати свої хіти на концертах. За рішенням суду Віталій Козловський мав сплатити борг у розмірі 2 млн грн із зарплати військового. Як раніше пояснював продюсер, згідно з рішенням суду бухгалтерія відраховувала на його користь 20% від офіційної зарплати Віталія Козловського, який з 2023 року служить у ЗСУ.

Тепер, за словами Кондратюка, авторські права на пісні перейшли Козловському.

Суд, борг і скандал між Кондратюком і Козловським

Ця справа почалась понад 10 років тому, утім актуалізував її продюсер Вадим Лисиця, який звернув увагу на те, що борг у 2 млн грн Козловський сплачує із зарплати військового, оскільки зараз він служить у бригаді "Рубіж" Гвардії наступу. До того ж його обурило, що Кондратюк відмовився повернутися до теми боргу після перемоги. Лисиця назвав "зашкваром" те, що колишній продюсер Віталія Козловського Ігор Кондратюк не пробачив експідопічному борг.

Згодом із поясненням виступив Козловський, зазначивши, що не може іноді скинутися на спільний збір з побратимами через те, що половина його військової зарплати іде на користь експродюсера Ігоря Кондратюка і на погашення штрафу у держбюджет, а інша - блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Причина цьому - судове рішення, винесене за підсумками справи про порушення авторських прав. Козловський наголосив, що після усіх відшкодувань у нього з зарплати військового не залишається майже нічого.

Сам Кондратюк заперечує, що отримує "левову частку" військової зарплатні Козловського. Він назвав музиканта неуком та рецидивістом-порушником авторського права.

23 жовтня Козловський записав відеозвернення, у якому запропонував Кондратюку мирову угоду, яка передбачає особисту зустріч, сплату боргу декількома платежами та можливість придбати права на окремі пісні зі старого репертуару. У відповідь Кондратюк назвав маячнею його пропозицію.

Продюсер Вадим Лисиця відреагував на небажання Ігоря Кондратюка погоджуватися на мирову угоду, та заявив, що той просив позичити Козловському $40 тис., щоб музикант виплатив борг експродюсеру.

Ігор Кондратюк повідомив, що припинити стягнення боргу з військового і музиканта Віталія Козловського може лише адвокат співака, а сам продюсер за законом цього зробити не може.

На початку листопада Козловський прокоментував небажання Кондратюка іти на мирову, порівнявши його з Путіним. Він наголосив, що у експродюсера стоїть задача "сліпо і жадібно знищувати" його.