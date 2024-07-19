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Стало відомо, чому на фестивалі ATLAS цьогоріч не буде Вєрки Сердючки з анонсованою україномовною програмою

19 липня, 2024 п'ятниця
17:28
Культура На фото: Вєрка Сердючка

Український музикант та шоумен Андрій Данилко, який планував виступити як Вєрка Сердючка на оновленому фестивалі ATLAS UNITED 2024, не встиг підготувати україномовну програму

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Про це повідомив організатор фестивалю Дмитро Сидоренко, передає "Музвар".

Після трирічної перерви у Києві знову пройде фестиваль ATLAS. Захід змінив назву і локацію - ATLAS UNITED 2024 відбудеться на території Blockbuster Mall з 19 по 21 липня.

Проте виступ українського музиканта і телеведучого Андрія Данилка, найбільш відомо за образом Вєрки Сердючки, цьогоріч не відбудеться. Сердючка мала стати хедлайнером ATLAS UNITED 2024. Оголошувалося, що артист готує спеціальну україномовну програму, яку представить саме на фестивалі.

Проте пізніше виступ Сердючки скасували. Як пояснив Дмитро Сидоренко, Данилко - перфекціоніст і не встигнув довести до досконалості весь матеріал.

"Ми з Андрієм багато разів зустрічались. Андрій суперкрутий. Я дуже вдячний йому, що він одразу відгукнувся на нашу пропозицію. Але, на жаль, через блекаути та багато інших технічних моментів він просто фізично не зміг приготувати ту україномовну програму, яку ми анонсували. Він крутий перфекціоніст. Тому ми вирішили це відкласти на наступний раз. Дай Боже, зараз ми це пройдемо, зробимо і зможемо далі про це думати", - зазначив організатор ATLAS UNITED 2024.

  • 29 травня повідомлялось, що після трирічної паузи до Києва в новому форматі повертається музичний фестиваль Atlas Weekend - тепер він має назву A ATLAS UNITED 2024. Організатори підготували 6 сцен, на яких будуть виступати такі музиканти, як Бумбокс, Жадан і собаки, Артем Пивоваров, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, DANTES, КУРГАН і AGREGAT, Друга Ріка, LATEXFAUNA, Verka Serduchka з ексклюзивною премʼєрою українськомовної програми та світові артисти, які вперше після початку повномасштабного вторгнення дадуть концерти в Україні.
  • Наприкінці червня Данилко перепросив фанатів за те, що не виступатиме на фестивалі.

  • ATLAS UNITED 2024 мав спершу пройти 12-14 липня. Проте через масований ракетний обстріл РФ його перенесли на 19- 21 липня.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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