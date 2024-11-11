"Стіни з насінням, що проросте": Україна презентувала павільйон на кліматичній конференції ООН
На міжнародній кліматичній конференції ООН в Азербайджані павільйон України зосереджений на темі відновлення - стіни створені з екопаперу з насінням
Про це повідомляють агенція Gres Todorchuk, яка розробила концепцію павільйону, та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
"У 2024 році концепція павільйону побудована на ідеї спільних зусиль, що виростають у великі зміни. Основний матеріал павільйону - український екологічний папір з живим насінням різнотравʼя", - йдеться у повідомленні.
Як пише Міністерство, після завершення конференції фрагменти стін висадять у країнах-партнерах України як символ спільних дій, що проростають у майбутнє.
Зазначається, що художниця Олександра Жумайлова створила на стінах зображення площею понад 120 кв. м, розмістивши 50 ключових екологічних ініціатив держави, бізнесу та громадськості України.
Зокрема, серед них - технології цифровізованого землеробства, розробки у сфері відновлюваної енергетики та розмінування, стартапи, що створюють папір з опалого листя, ловці вуглекислого газу, екологічна альтернатива пінопласту, мобільні заводи-принтери та інші українські інновації, що вже використовують у США, Великій Британії та Японії.
У Міндовкілля також зазначили, що за час повномасштабного вторгнення Росія вчинила проти довкілля понад 6,5 тис. злочинів. Обсяг викидів парникових газів сягнув 180 млн тонн. Майже 3 млн га лісів пошкоджені через війну. Заміновано 139 тис. кв. км земель - це втричі більше, ніж площа Швейцарії.
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