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Танцювальний театр Insha Dance Company вирушає в тур Україною

Дар'я Тарасова
3 вересня, 2024 вiвторок
10:25
Культура

Український танцтеатр Insha Dance Company покаже балет-антиутопію "1984. Інша", балет Anima Oscura та пластичну виставу "Д.І.М." у чотирьох містах України

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Про це Еспресо повідомили у пресслужбі Insha Dance Company.

Молодий танцювальний театр Insha Dance Company протягом жовтня-листопада проведе тур Україною, під час якого покаже три танцювальні вистави у Києві, Івано-Франківську, Хмельницьку та Львові. Команда запрошує глядачів на балет-антиутопію "1984. Інша", Anima Oscura та пластичну виставу "Д.І.М.". 

"Лесь Курбас казав, що театр сьогодні має бути таким, яким суспільство буде завтра. Тож наше бачення завтрашнього дня сповнене танцем. Відкривати театральний сезон вдома завжди трепетно, а відкривати сезон у турі — мрія команди театру з першого дня його заснування. І ми надзвичайно щасливі мати шанс доторкнутися своєю діяльністю до душі глядача в нових для нас містах", — поділилися в Insha Dance Company. 

Тур розпочнеться 6 жовтня у Києві. В Театрі опери і балету для дітей та юнацтва відбудеться показ балету-антиутопії "1984. Інша", а також балету Anima Oscura.

Балет-антиутопія "1984. Інша" — це робота хореографів Іллі Мірошніченка та Катерини Кузнєцової, що є авторською інтерпретацією твору Джорджа Орвелла. 

"Темрява правди" вестиме боротьбу зі "світлом пригноблення", демонструючи змагання тоталітарної системи й особистості. Виставу супроводжуватиме музика від лавреатки премії "Оскар" Гільдур Ґуднадоттір, авторки саундтреків до фільмів "Джокер" і "Чорнобиль". Глядачі також почують композиції піаніста Hauschka, що створив музику до серіалу "Патрік Мелроуз". 

Фото: Анастасія Телікова

Фото: Анастасія Телікова

Балет Anima Oscura на музику Джованні Батисти Перголезі поставлений італійським хореографом Франческо Аннаруммою. Це історія про силу любові, що перетворює на світло найтемнішу душу. Музичною основою балету є твір Перголезі Stabat Mater, визнаний мистецьким шедевром та однією з найвизначніших композицій XVIII століття. 

Фото: Наталя Азаркіна

Фото: Наталя Азаркіна

Покази пластичної вистави "Д.І.М." відбудуться 13 жовтня у Театрі імені Івана Франка в Івано-Франківську. 

17 жовтня у Хмельницькій обласній філармонії. 
11 листопада у Театрі імені Марії Заньковецької у Львові. 

Пластична вистава "Д.І.М." на музику Віктора Рекала у виконанні артистів Insha Dance Company — це робота, створена танцівником, хореографом, суперфіналістом шоу "Танцюють всі! 8 сезон", артистом балету Іллею Мірошніченком, а також Катериною Кузнецовою. Вистава стала можливою за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Стабілізаційного фонду культури від Goethe-Institut.

"Щодня руйнуються домівки українців, дедалі більше людей переживають втрати. Мистецтво не може бути ні поза політикою, ні поза соціальними процесами. Виставою ми спробували підтримати емоційний стан, пояснити глядачеві, що кожен із нас так чи інакше втрачав дім. Головне — не втрачати надії й віри в краще", — зазначив хореограф-постановник Ілля Мірошніченко. 

Фото: Анастасія Телікова

Фото: Анастасія Телікова

Проєкт реалізується за підтримки Українського Культурного  Фонду. 

Insha Dance Company розпочала своє існування у 2019 році в Києві як молодий творчий дует двох українських танцівників — Іллі Мірошніченка та Катерини Кузнецової. У 2022 році дует трансформувався в Insha Dance Company, метою якої є розвиток та популяризація танцювального театру в Україні через призму європейського досвіду. Глобально метою є створення умов для повернення професійних танцівників з-за кордону на українську сцену та створення конкурентоспроможного осередку для розвитку та роботи українських танцівників та хореографів вдома.


 

Теги:
Львів
мистецтво
Івано-Франківськ
Хмельницький
новини Києва
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