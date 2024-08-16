Тейлор Свіфт дала перший концерт після скасування виступу у Відні через загрозу теракту

Про це пише ВВС.

15 серпня американська попзірка Тейлор Свіфт дала перший виступ після скасування шоу у Відні минулого тижня через загрозу теракту. Шоу на лондонському стадіоні "Вемблі" відкрило фінальну частину європейського етапу Eras Tour.

Це також був перший концерт у Великій Британії після нападу в Саутпорті минулого місяця, під час якого 17-річний чоловік вбив трьох дівчат віком від 6 до 11 років. Концерти в австрійській столиці були скасовані після того, як влада заявила, що перешкодила терористичній атаці, яка планувалася на одному з трьох шоу на стадіоні "Ернст Гаппель".

Тейлор Свіфт, яка публічно не висловлювалася про ситуацію у Відні, зробила заяву щодо смерті дітей у Саутпорті. Вона сказала, що була шокована втратою невинних життів.

Напередодні концерту співачки були посилені заходи безпеки. Людям, які не мали квитка, було заборонено стояти за межами стадіону під час шоу. Фанатам також нагадали про сувору політику "Вемблі" щодо сумок, яка містила великий список заборонених речей.

Шоу Свіфт, яке триває понад 3 години, включає 46 пісень з десяти студійних альбомів і 16 змін костюмів. Концерт проходив, як і очікувалося. Але в якийсь момент до зірки доєднався англійський співак Ед Ширан. Вони виконали два спільні хіти - Everything Has Changed 2012 року та End Game 2017 року. Свіфт назвала музиканта одним зі своїх найкращих друзів.

"Він так багато працює, він зараз у турі, і, напевно, він дуже втомився, але він хотів приїхати і зіграти для вас", — додала вона.

Організатори концертів The Eras Tour Vienna Shows, які мали відбутися 8, 9 та 10 серпня, повідомили, що їх скасували після того, як увечері середи, 7 серпня, поліція поінформувала про викриття терористичної змови.

Як додав Spiegel, раніше австрійська поліція затримала двох чоловіків за підозрою в тероризмі. Поліцейські повідомили про "конкретні підготовчі дії".

8 серпня поліція виявила хімікати для вибухівки в будинку підозрюваного в плануванні терактів під час концерту Тейлор Свіфт у Відні.

Австрійська влада 9 серпня оголосила, що заарештувала всіх трьох підозрюваних у справі про планування терактів під час концерту Тейлор Свіфт у Відні





