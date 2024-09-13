Тіна Кароль стала музичною продюсеркою Нацвідбору Євробачення-2025

Про це пише "Суспільне".

Музичною продюсеркою національного відбору на Євробачення стала співачка й авторка пісень Тіна Кароль. Приймання заявок на участь у Нацвідборі розпочнеться наступного тижня. Тоді ж оголосять нові деталі щодо умов участі та процесу відбору.

"Рада приєднатися до команди національного відбору на Євробачення й мати можливість підтримати як тих, хто робить свої перші кроки, так і тих, хто повертається на сцену Нацвідбору знову. Впевнена, що цього року ми побачимо багато яскравих виконавців, яких ми представимо вам у найкращому світлі", — прокоментувала Тіна Кароль.

Раніше музичним продюсером Національного відбору був Дмитро Шуров. Голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська зазначила, що команда вдячна йому за роки успішної співпраці, його унікальне бачення та музичний хист, що допомогли відкрити нових зірок.

"Цього року до нашої команди приєднується Тіна Кароль — одна з найяскравіших артисток нашого часу, що має великий досвід у продюсуванні та підтримці молодих виконавців. Власний досвід участі в Євробаченні дає їй глибоке розуміння всіх аспектів цього конкурсу. Її експертиза й музичне чуття допоможуть нам обрати артиста, який гідно представить Україну на міжнародній арені", — додала Скибінська.

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.