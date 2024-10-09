Точицький назвав напрями роботи, на яких зосередиться Мінкульт

Про це він сказав під час Форуму Культнаступу, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив, що за його головування відомство зосередиться на трьох напрямах, вибір яких обумовлений війною.

"Завдання номер 1 - це збереження того, що є українською спадщиною, зокрема й української мови. Усе це є частиною питання національної безпеки, тому що національна безпека - це не лише територія. Це й наша спадщина, тому що це те, що століттями, а не лише ці останні 10 років, намагається знищити агресор", - зазначив міністр.

Він повідомив, що друге завдання витікає з реалізації першого. Йдеться про повернення української ідентичності в європейський простір.

"Це той простір, який створювала в тому числі й багатонаціональна нація України. Змушений визнати, що до цього часу Україну навіть не вважають тією частиною європейського простору, який вона створювала", - наголосив міністр.

За словами голови Мінкульту, після оцінки та введення в європейський простір забутих імен українців, які творили не лише українську, а і європейську ідентичність, потрібно сконцентруватися на створенні нового культурного продукту.

"Створити продукт, який буде цікавий, органічний, поєднаний з цією великою європейською культурою, який буде знаходити місце слави не лише у важкі для нас часи, а й у творінні майбутньої, ще більш демократичної, більш ціннісної Європи", - додав Точицький.

Раніше міністр культури та стратегічних комунікацій поділився, що, на його думку, потрібно залучати бізнес для фінансування культури. Партнерство держава — бізнес має втілюватися на взаємовигідних умовах.