Про це пише The Sun.

61-річний голлівудський актор Том Круз розійшовся з 36-річною росіянкою Ельсіною Хайровою лише через кілька днів після зустрічі з її дітьми. Герой "Місії нездійсненної" почав зустрічатися з донькою російського ексдепутата, молодшою за нього на 25 років, наприкінці минулого року. Друзі пари повідомили, що Круз припинив свій роман із 36-річною жінкою, але захотів залишитися з нею друзями, оскільки вони живуть в одному будинку в Лондоні.

"Було б незручно закінчити стосунки на поганій ноті, якби вони зіткнулися один з одним у ліфті. Між ними немає ніяких образ, і для Тома їхні стосунки просто закінчилися", - поділилось джерело.

Том і Ельсіна, дочка російського політика Ріната Хайрова, мали кілька побачень у грудні. Він зняв для них поверх шикарного ресторану Novikov і відвіз її у "Зимову країну чудес" Гайд-парку. Цього місяця пара була гостями на гала-концерті London Air Ambulance, який відвідав принц Вільям.

Причину розставання Тома з російською світською левицею джерела не розкрили.

У грудні Том Круз почав стосунки з росіянкою Ельсіною Хайровою, яка є донькою колишнього депутата держдуми РФ. Хайрова нині є підданою Великої Британії. Вона є дочкою колишнього депутата держдуми РФ Рината Хайрова. Раніше вона була одружена з російським магнатом Дмитром Цвєтковим, з яким вони спільно володіють особняком вартістю $26,8 млн у маєтку Вентворт у Сурреї, а також будинками в Лондоні вартістю $21,9 млн.