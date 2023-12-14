Тому Крузу закидають роман із донькою ексдепутата держдуми РФ, яка була дружиною російського олігарха

Про це пише Daily Mail.

61-річний американський актор, зірка "Місії нездійсненої" Том Круз був помічений на вечірці в Лондоні у компанії 36-річної світської левиці Ельсіни Хайрової - колишньої дружини олігарха-торговця алмазами. Пару бачили в лондонському районі Мейфер на майже повністю російському заході.

"Вони були нерозлучні, явно пара. Здавалося, він божеволіє від неї", — розповів один з гостей вечірки.

Кажуть, що пара разом з’явилася на вечірці на Гросвенор-сквер близько 21:00 минулої суботи, чим здивувала інших гостей. Зірка "Топ Ґан" був плюс один для Хайрової. Повідомляється, що вони покинули захід разом рано вранці.

"Круз був дуже доброзичливим – його постійно просили сфотографувати, і він ввічливо відмовлявся. Зрештою діджею довелося оголосити російською, що Круз не хоче фотографій. Він провів більшу частину ночі, танцюючи з Хайровою, але в один момент він просто був посеред групи жінок", - поділилося джерело.

Хайрова нині є підданою Великої Британії. Вона є дочкою колишнього депутата держдуми РФ Рината Хайрова. Раніше вона була одружена з російським магнатом Дмитром Цвєтковим, з яким вони спільно володіють особняком вартістю $26,8 млн у маєтку Вентворт у Сурреї, а також будинками в Лондоні вартістю $21,9 млн.

Експодружжя також володіло нерухомістю в Дубаї та на Кіпрі разом зі своїми автомобілями, коштовностями та колекціями мистецтва на мільйони доларів.

Їхнє раптове розлучення потрапило в заголовки ЗМІ влітку після того, як Хайрову звинуватили в приховуванні значних активів від її колишнього чоловіка, включаючи її колекцію сумок на понад $1 млн.

