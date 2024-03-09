ТОП мелодрам та мотивуючих фільмів з Дженіфер Лоуренс

Пробудження

Сюжет: Космічний корабель курсує на експериментальну планету із п'ятьма тисячами пасажирів на борту. Однак система збоїть, двоє пасажирів звільняються з контейнерів. Крім себе, вони нікого не знаходять, а їхній міжзоряний транспорт на межі поломки...

У головних ролях: Дженніфер Лоуренс, Крістофер Пратт, Емма Кларк, Майкл Шін, Лорен Фармер.

Джой

Сюжет: Це історія створення чудової швабри, що самовіджимається, - подруги будь-якої жінки. Конструктора цієї дрібнички не сприймали всерйоз. Адже вона розлучена, хай і має відсоток від сімейного бізнесу. Однак скептично налаштовані чоловіки сядуть на дупу, коли успіх перевершить скромні очікування...

У головних ролях: Дженніфер Лоуренс, Едгар Рамірес, Роберт Де Ніро, Моріс Бенард, Ізабелла Росселліні.

Мій хлопець псих

Сюжет: Звичайний шкільний вчитель виявляє у себе ментальні проблеми та вирушає до лікарні. Повернувшись додому, він хоче помиритися з колишньою дружиною, яка має судову заборону на його наближення. Випадково знайомство з дивною дівчиною зовсім збиває чоловіка з пантелику...

У головних ролях: Бредлі Купер, Крістофер Такер, Дженніфер Лоуренс, Анупам Кхер, Пол Херман.

Без образ

Сюжет: Розпусна таксистка не помічає, як виявляється у серйозних боргах і позбавляється машини. У пошуках роботи вона знаходить дивне оголошення. Багаті батьки готові віддати дорогу машину будь-якій пристойній дівчині, яка позбавить їхнього сина цноти...

У головних ролях: Меттью Бродерік, Дженніфер Лоуренс, Лаура Бенанті, Наталі Моралес, Віктор Верхак.

Вечірка в саду

Сюжет: Багата жінка вирішує влаштувати вечірку в саду для підлітків із місцевої школи. Неслухам для згоди не потрібно нічого, крім алкоголю. Однак свято проходить зовсім не так, як вони очікували, а незабаром починають відбуватися дива...

У головних ролях: Дженніфер Лоуренс, Вілла Холланд, Ерік Сміт, Керрі Фінклі, Тьєрра Ебботт.