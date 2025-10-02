Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу

Відповідний рейтинг оприлюднив британський журнал DJ Magazine.

Видання про електронну танцювальну музику опублікувало щорічний список найкращих диджеїв світу. Перше місце посів французький діджей Девід Ґетта. Його музична кар'єра триває вже близько 40 років.

На другому місці - нідерландський діджей Мартін Ґаррікс, на третьому - бразильський музикант Alok, на четвертому - бельгійсько-грецький дует Dimitri Vegas & Like Mike, а на пʼятому - нідерландський діджей Армін ван Бюрен.

У рейтингу також є Калвін Гарріс (16-та сходинка), Tiësto (21-ше місце), норвезький диджей Алан Вокер (24-те місце), Swedish House Mafia (34-те місце).

У рейтингу, до якого увійшли 100 виконавців з усього світу, опинилися три українці — Korolova, Artbat та Miss Monique.

DJ Korolova (Ольга Корольова) потрапляє до топ-100 удруге. Вона посіла 50-ту сходинку, піднявшися з 60-ї позиції, яку обіймала минулого року. Серед її найвідоміших треків — Be Strong, Shining і Heal My Mind.

Дует Artbat опинився на 73 місці. Видання описує тандем Артура Кривенка та Віталія Лимаренка як "суміш енергії, вібрацій та емоцій".

Miss Monique (Олеся Аркуша) посіла 75-ту сходинку. Як пише видання, вона виконує "прогресивний хаус, мелодійне техно".