У Disney зростає невдоволення через відсторонення Джиммі Кіммела від шоу, голлівудські зірки закликають бойкотувати студію

Про це пише Deadline.

Після того як Disney відсторонила від роботи ведучого Джиммі Кіммела, усередині компанії спалахнули невдоволення. Вище керівництво веде переговори про повернення ведучого Jimmy Kimmel Live.

Більшість дня керівники Disney, Кіммел і його команда провели в серії особистих і віртуальних зустрічей. Ці переговори відбуваються на тлі того, що Кіммела усунули від ефіру в останній момент 17 вересня через обурення правих та адміністрації Трампа з приводу висловлювань ведучого, зробленого у його шоу 15 вересня. Кіммел обговорював реакцію на вбивство засновника Turning Point USA Чарлі Кірка.

Ціль цих цифрових зустрічей — забезпечити шлях до припинення безстрокового усунення ведучого Jimmy Kimmel Live.

"Світла в кінці тунелю поки не видно", - зазначила інсайдерка.

Коли Кіммел готувався до зйомок свого шоу пізно ввечері в середу, материнська компанія ABC припинила роботу після дзвінка глави Disney Entertainment Дани Волден. Незабаром після цього компанія Nexstar заявила, що не показуватиме Jimmy Kimmel Live на всіх 32 філіях ABC.

Голлівудські зірки закликали бойкотувати Disney.

Канадська акторка Тетяна Маслані, зірка серіалу Marvel "Жінка-Халк: Адвокатка", який транслювався на Disney+, закликала людей скасувати свої підписки на сервіси Disney.

Колишній конгресмен Адам Кінзінгер написав сьогодні вранці мільйону своїх підписників: "Коли залякування урядом зустрічаються з корпоративною боягузтвом, свобода слова вмирає. Бойкотуйте ABC та Disney, доки вони не протистоять цензурі Брендана Карра".

Зірка серіалу "Очевидне" Емі Ландекер опублікувала зображення кенселінгу зі свого облікового запису Disney+.

Компанія Exhibitor Relations, що займається відстеженням касових зборів, опублікувала в інтернеті так звану "Книгу протестів".