У Харкові демонтували пам’ятники персонажам роману "12 стільців"
На вулиці Ярослава Мудрого в Харкові демонтували скульптури персонажів роману "12 стільців" російських письменників Ільфа та Петрова
Про це повідомляють ГО "Деколонізація. Україна" та Status Quo.
Скульптури персонажів роману - Кіси Вороб'янінова, Остапа Бендера та Елли Щукіної були встановлені на вулиці Ярослава Мудрого в Харкові з 2003 по 2006 рік.
Перші дві скульптури зробив Ельданіз Гурбанов, автором третьої був Катіб Мамедов.
Сатиричний роман "12 стільців", надрукований у 1928 році, змальовує життя в СРСР у часи НЕПу. Твір перекладено українською 1972 року. Його автори - Ілля Ільф та Євген Петров - російські письменники, уродженці Одеси.
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