У Харкові демонтували пам’ятники персонажам роману "12 стільців"

Про це повідомляють ГО "Деколонізація. Україна" та Status Quo.

Скульптури персонажів роману - Кіси Вороб'янінова, Остапа Бендера та Елли Щукіної були встановлені на вулиці Ярослава Мудрого в Харкові з 2003 по 2006 рік.

Перші дві скульптури зробив Ельданіз Гурбанов, автором третьої був Катіб Мамедов.

Сатиричний роман "12 стільців", надрукований у 1928 році, змальовує життя в СРСР у часи НЕПу. Твір перекладено українською 1972 року. Його автори - Ілля Ільф та Євген Петров - російські письменники, уродженці Одеси.