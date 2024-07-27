У Хорватії відкрився перший у світі музей краваток

Про це повідомляє EuroNews.

Експозиція охоплює 400 років історії краватки, починаючи від її появи в XVII столітті, коли хорватські солдати представили її Європі, до сучасних трендів.

"Концепція та ідея музею полягає в тому, щоб проілюструвати історичне значення краваток і сприяти всесвітньому просуванню Хорватії, як батьківщини краватки", - йдеться в пресреліз музею.

Відвідувачі зможуть побачити рідкісні експонати, зокрема краватку з куленепробивного матеріалу, шовкові кокони та нитки під мікроскопом, а також 3D-зображення коней, що символізують історію конярства.

Крім експозиції, музей пропонує інтерактивні стенди, де можна дізнатися більше про виробництво краваток, її різноманітні типи та історію її еволюції.

Музей також представляє сучасні інтерпретації краватки у творчості різних художників.