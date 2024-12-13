У Києві 14 грудня відбудеться Різдвяний концерт дуету "Сестри Тельнюк"

Про це йдеться в анонсі заходу.

"Пориньте в атмосферу святкової музики разом із дуетом "Сестри Тельнюк". На вас чекатимуть пісні на вірші українських поетів, а також традиційні різдвяні колядки", - зазначили в PEN Ukraine.

Дует "Сестри Тельнюк", що складається з відомих народних артисток України Лесі та Галі Тельнюк, має за плечима численні студійні альбоми, театральні постановки та відзнаку імені Василя Стуса за збереження української культури.

Особливістю концерту буде можливість для гостей обрати до трьох пісень, які вони хотіли б почути. Для цього потрібно зробити добровільний благодійний внесок на підтримку Kult.Podcast, а також вибрати пісні зі списку, представленого у реєстраційній формі. Композиції, які наберуть найбільше голосів, будуть виконані на концерті. Якщо внесок перевищує 1000 грн, обрана пісня заздалегідь гарантовано прозвучить.

Крім того, цей захід підтримує збір коштів на закупівлю автівок та інших необхідних речей для ЗСУ, організований Kult.Podcast — подкастом, який розкриває теми культури, літератури та філософії. Автори Kult.Podcast літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко.

Вхід за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/rfMztKYPWvtQJi9o6