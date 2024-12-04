Поезія, що документує війну: в Києві читатимуть вірші українською, англійською та польською мовою та збиратимуть на ЗСУ
У четвер, 5 грудня, о 18:30 у київському просторі PEN Ukraine відбудеться поетичний вечір за участі Ірини Цілик, Ярини Чорногуз та ariel rosé під назвою "Поезія, що документує війну"
Українські поетки Ірина Цілик та Ярина Чорногуз разом із польско-норвезьким поетом ariel rosé прочитають власні поетичні твори українською, англійською та польською мовами. Це поезія, яка документує війну та її наслідки, звертається як до трагедій, так і до світла життя у складних обставинах.
Подія відбувається у партнерстві з INDEX, культурно-дослідницькою інституцією, створеною у Львові для посилення українського інтелектуального аванґарду, поглиблення знань про Україну в світі, обʼєднання ініціатив, що документують російську війну проти України.
Дата і час: 5 грудня, о 18:30
Адреса: Київ, вул. Лук’янівська, 14а (Контрактова площа).
Умовою участі є довільний благодійний внесок та реєстрація: https://forms.gle/cLhzFKLNCDJ45gKA8
У рамках цього заходу підтримують збір для закупівлі автівок та інших корисних речей для ЗСУ, який організовує Kult.Podcast – подкаст про культуру, літературу та філософію. Автори Kult.Podcast - літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко.
Ірина Цілик - авторка поетичних та прозових творів, кінорежисерка, письменниця. Лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка та американського кінофестивалю “Санденс” за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку “Земля блакитна, ніби апельсин”.
Ярина Чорногуз - українська поетка, військовослужбовиця, морський піхотинець, бойовий медик, розвідниця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни. Лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка.
ariel rosé - польсько-норвезький поет, ілюстратор, есеїст, стипендіат INDEX / IWM. Остання поетична збірка ariel "море вночі стає м’язом серця" була видана видавництвом "Дух і Літера" у перекладі Наталії Бельченко. У 2023 році ariel став співзасновником ініціативи Both Sides of the Border Face East, міжнародної мистецької ініціативи, зосередженої на Центральній та Східній Європі.
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