Поезія, що документує війну: в Києві читатимуть вірші українською, англійською та польською мовою та збиратимуть на ЗСУ

Українські поетки Ірина Цілик та Ярина Чорногуз разом із польско-норвезьким поетом ariel rosé прочитають власні поетичні твори українською, англійською та польською мовами. Це поезія, яка документує війну та її наслідки, звертається як до трагедій, так і до світла життя у складних обставинах.

Подія відбувається у партнерстві з INDEX, культурно-дослідницькою інституцією, створеною у Львові для посилення українського інтелектуального аванґарду, поглиблення знань про Україну в світі, обʼєднання ініціатив, що документують російську війну проти України.

Дата і час: 5 грудня, о 18:30

Адреса: Київ, вул. Лук’янівська, 14а (Контрактова площа).

Умовою участі є довільний благодійний внесок та реєстрація: https://forms.gle/cLhzFKLNCDJ45gKA8

У рамках цього заходу підтримують збір для закупівлі автівок та інших корисних речей для ЗСУ, який організовує Kult.Podcast – подкаст про культуру, літературу та філософію. Автори Kult.Podcast - літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко.

Ірина Цілик - авторка поетичних та прозових творів, кінорежисерка, письменниця. Лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка та американського кінофестивалю “Санденс” за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку “Земля блакитна, ніби апельсин”.

Ярина Чорногуз - українська поетка, військовослужбовиця, морський піхотинець, бойовий медик, розвідниця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни. Лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка.

ariel rosé - польсько-норвезький поет, ілюстратор, есеїст, стипендіат INDEX / IWM. Остання поетична збірка ariel "море вночі стає м’язом серця" була видана видавництвом "Дух і Літера" у перекладі Наталії Бельченко. У 2023 році ariel став співзасновником ініціативи Both Sides of the Border Face East, міжнародної мистецької ініціативи, зосередженої на Центральній та Східній Європі.