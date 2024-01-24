У Києві анонсували новий масштабний фестиваль "Книжкова країна"
На території столичного ВДНГ 25-28 квітня уперше відбудеться новий фестиваль "Книжкова країна", у якому візьмуть участь близько 100 українських видавництв
Про це повідомили на Facebook-сторінці заходу.
25-28 квітня на ВДНГ у Києві відбудеться масштабний книжковий ярмарок, участь у якому візьмуть близько 100 українських видавництв: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Видавництво Старого Лева", "КСД", "Наш Формат", "Віват", "Ранок", "Лабораторія" та багато інших.
Зазначається, що вхід на захід буде вільним. На "Книжковій країні" працюватимуть сцени з презентаціями і зустрічами з відомими письменниками, військовими та гостями "у стандартних і не дуже типових форматах".
Організатори повідомляють, що окрім звичних подій, проведуть літературні ігри, читання зірковими гостями тощо.
На фестивалі запланований спільно з ГО "Смарт освіта" освітній простір з навчальною та методичною літературою, канцтоварами, тренінгами і активностями від бібліотек.
"Ми також готуємо простір настільних ігор, де можна буде не лише придбати, а й позмагатися в настолки від українських виробників. Для найменших книжкових поціновувачів буде розгорнуто майданчик з розвивальними квестами, цікавими іграми та захопливими майстер-класами. Окремо відзначимо наявність благодійного стенда, де можна буде передати книжки в Міжнародний центр підтримки жінок і дітей "Місто добра" та Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит", - додали організатори події.
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