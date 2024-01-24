У Києві анонсували новий масштабний фестиваль "Книжкова країна"

Про це повідомили на Facebook-сторінці заходу.

25-28 квітня на ВДНГ у Києві відбудеться масштабний книжковий ярмарок, участь у якому візьмуть близько 100 українських видавництв: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Видавництво Старого Лева", "КСД", "Наш Формат", "Віват", "Ранок", "Лабораторія" та багато інших.

Зазначається, що вхід на захід буде вільним. На "Книжковій країні" працюватимуть сцени з презентаціями і зустрічами з відомими письменниками, військовими та гостями "у стандартних і не дуже типових форматах".

Організатори повідомляють, що окрім звичних подій, проведуть літературні ігри, читання зірковими гостями тощо.

На фестивалі запланований спільно з ГО "Смарт освіта" освітній простір з навчальною та методичною літературою, канцтоварами, тренінгами і активностями від бібліотек.

"Ми також готуємо простір настільних ігор, де можна буде не лише придбати, а й позмагатися в настолки від українських виробників. Для найменших книжкових поціновувачів буде розгорнуто майданчик з розвивальними квестами, цікавими іграми та захопливими майстер-класами. Окремо відзначимо наявність благодійного стенда, де можна буде передати книжки в Міжнародний центр підтримки жінок і дітей "Місто добра" та Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит", - додали організатори події.

