У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрили мініскульптуру "Повернення додому"
На Центральному залізничному вокзалі Києва в п'ятницю, 1 листопада, відкрили бронзову мініскульптуру "Повернення додому", яка присвячена темі повернення українців
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Мініскульптура зображує два поїзди, які прибувають на першу платформу "залізних воріт" Києва. Один із поїздів прибуває з військовими з Краматорська, інший - з-за кордону.
В Укрзалізниці зазначили, що у персонажів скульптурки "Повернення додому" є прототипи. Зокрема, йдеться про військового зі своєю дружиною, яка приїхала до Краматорська поїздом, щоб дізнатися разом із чоловіком стать їхньої майбутньої дитини.
Також скульптура зображує родину з Маріуполя та хлопчика із загубленою в поїзді, а потім повернутою залізничниками, іграшкою.
"Проте ця скульптура присвячена не лише їм, а мільйонам подібних історій. З моменту відкриття вона буде нагадуванням про важливість повернення додому", - додали в компанії.
Скульптура є 46-ю в межах проєкту "Шукай" Юлії Бевзенко. Проєкт розповідає історію Києва від заснування до сьогодення через бронзові мініскульптури.
- У березі в рамках проєкту "Шукай" на Аскольдовій могилі встановили мініскульптуру, присвячену захисникам України. Щоб роздивитися скульптуру потрібно й самому прихилити коліно.
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