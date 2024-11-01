У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрили мініскульптуру "Повернення додому"

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Мініскульптура зображує два поїзди, які прибувають на першу платформу "залізних воріт" Києва. Один із поїздів прибуває з військовими з Краматорська, інший - з-за кордону.

В Укрзалізниці зазначили, що у персонажів скульптурки "Повернення додому" є прототипи. Зокрема, йдеться про військового зі своєю дружиною, яка приїхала до Краматорська поїздом, щоб дізнатися разом із чоловіком стать їхньої майбутньої дитини.

Також скульптура зображує родину з Маріуполя та хлопчика із загубленою в поїзді, а потім повернутою залізничниками, іграшкою.

"Проте ця скульптура присвячена не лише їм, а мільйонам подібних історій. З моменту відкриття вона буде нагадуванням про важливість повернення додому", - додали в компанії.

Скульптура є 46-ю в межах проєкту "Шукай" Юлії Бевзенко. Проєкт розповідає історію Києва від заснування до сьогодення через бронзові мініскульптури.