У Києві погасили "Марку незламності" до Всесвітнього дня біженців
Переможцем став ескіз марки від художниці й дизайнерки Альони Зінченко, яка на початку повномасштабної війни пережила окупацію Бучі, а потім стала біженкою у Великій Британії
Про це повідомив кореспондент Еспресо Максим Галашко.
До Всесвітнього дня біженців, 20 червня, благодійний фонд "Рокада" ініціював створення "Марки незламності" у межах проєкту Укрпошти "Власна марка". Це символ стійкості та надії, який присвятили усім, хто через різні обставини втратив рідний дім. Місія поштової марки — нагадати українцям і світові, що біженці та внутрішньо переміщені особи — не просто статус чи статистика. Це повноправні члени суспільства, які заслуговують на повагу, довіру та співчуття.
фото: Максим Галашко
Авторка ескізу марки - 32-річна художниця і дизайнерка Альона Зінченко. Вона пережила з донькою окупацію Бучі, а згодом стала вимушеною переселенкою до Великої Британії.
фото: Максим Галашко
фото: Максим Галашко
Поштовий випуск "Марка незламності" представлений марковим аркушем з 9 марок номіналом U і художнім конвертом.
