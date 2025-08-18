У Києві погасили "Марку незламності" до Всесвітнього дня біженців

Про це повідомив кореспондент Еспресо Максим Галашко.

До Всесвітнього дня біженців, 20 червня, благодійний фонд "Рокада" ініціював створення "Марки незламності" у межах проєкту Укрпошти "Власна марка". Це символ стійкості та надії, який присвятили усім, хто через різні обставини втратив рідний дім. Місія поштової марки — нагадати українцям і світові, що біженці та внутрішньо переміщені особи — не просто статус чи статистика. Це повноправні члени суспільства, які заслуговують на повагу, довіру та співчуття.

фото: Максим Галашко

Авторка ескізу марки - 32-річна художниця і дизайнерка Альона Зінченко. Вона пережила з донькою окупацію Бучі, а згодом стала вимушеною переселенкою до Великої Британії.

фото: Максим Галашко

фото: Максим Галашко

Поштовий випуск "Марка незламності" представлений марковим аркушем з 9 марок номіналом U і художнім конвертом.