У Києві покажуть пластичну виставу "Чорнозем", створену на музику композитора-військового Данила Більдія

Про це авторка і режисерка вистави Ганна Клименко розповіла Еспресо.

22 червня у центрі сучасного мистецтва "ДАХ", у Києві українська режисерка Ганна Клименко презентує свою дебютну пластичну виставу "Чорнозем". Вистава виводить на перший план ідею про те, що людина до кінця не усвідомлює силу землі - усе в ній народжується і все помирає. Кожне зерно проростає завдяки чорнозему.

"Чорнозем живить мене своєю силою, захоплює тим, який він родючий. Усе, що проростає з нього, і є нашим світом. Спочатку виникла історія, я почала з нею працювати, ділитися з іншими, і ми полетіли створювати виставу", - поділилась режисерка.

Постановка відбувалася у тісній співпраці з артистами-виконавцями, які пропустили ідею через своє тіло і персонажа. Виконавцями стали акторки, танцівниці і перформерки Еліза Бондаренко, Надія Мацюк, Наталка Кондратенко, Яна Полєва та Ганна Клименко.

"Я прокинулась від сонячного тепла, але навкруги така темнота. Наосліп. Все роблю наосліп. І ось рука знаходить вихід. Десь там ота маленька серцевина. Гарячим подихом дає про себе знати. Чим більше я пробираюсь нагору, тим більше теплоти й світла. Кожною частинкою тіла через холод і темноту прориваюся вгору. Я народжуюся. Народжуюся з чорнозему", - зазначила в описі вистави режисерка.

Музику створив композитор і військовослужбовець Данило Більдій. З початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт. Лікар за освітою, він став бойовим медиком. Це друга вистава, над музичним рішенням для якої Данило працював, перебуваючи у ЗСУ. Він працює у стилях неокласика, ембієнт, idm, electronic.

"В музиці я розчиняюсь і забуваю про труднощі війни. Робота над виставою, над чимось прекрасним, допомагає рухатись далі. Впевнений, те саме відчують і глядачі", - прокоментував композитор.

У вересні 2023 року в Києві показали виставу Intermezzo, музику до якої також створив на фронті композитор Данило Більдій.