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Головна Культура У Києві покажуть пластичну виставу Intermezzo, музику до якої створив військовий на фронті

У Києві покажуть пластичну виставу Intermezzo, музику до якої створив військовий на фронті

29 серпня, 2023 вiвторок
12:16
Культура На фото: Танцівниці та перформерки Kwinty Dance Company

Танцівниці та перформерки Kwinty Dance Company представлять виставу за новелою Михайла Коцюбинського Intermezzo та дослідять, чи могла б бути ліричним героєм жінка

  • На фото: Танцівниці та перформерки Kwinty Dance Company
  • На фото: Танцівниці та перформерки Kwinty Dance Company
  • На фото: Танцівниці та перформерки Kwinty Dance Company
  • На фото: Танцівниці та перформерки Kwinty Dance Company

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

9 та 10 вересня, о 19:00, в артпросторі Totem Dance відбудеться прем'єра пластичної вистави Intermezzo за однойменною новелою Михайла Коцюбинського у виконанні Kwinty Dance Company.

Режисерка Алла Полякова разом з молодою командою українських танцівниць осучаснила твір класика, який не лише не втратив своєї актуальності за понад 100 років, а навпаки, став ще ближчим і зрозумілішим кожному. Пластична вистава зосереджується на темі втоми від людей та відновленню душевних сил у єднанні з природою.

За словами Алли Полякової, не вона обрала твір для вистави, а він її.

"Я перечитала його навесні, не думаючи про постановку вистави найближчим часом. Утім згодом зрозуміла, що описи, символи і ту саму втому у новелі описано так, як саме тоді відчувалось мені - я почала думати, що можна створити, - зазначила режисерка у коментарі Еспресо і пояснила: - У нас зібралась жіноча команда танцівниць і перформерок. Уже в процесі обговорення з командою ми вирішили дослідити, що було б, якби ліричним героєм була жінка. Ми почали аналізувати новелу і дійшли до питання: чи могла б жінка бути ліричним героєм? Якщо так, то яка вона, що відчувала, чи могла собі дозволити це тоді? А зараз?".

Вистава має постановчу та імпровізаційну частини, що дасть змогу глядачу прожити разом з танцівницями Kwinty Dance Company унікальність моменту Intermezzo.

На фото: Афіша вистави Intermezzo Kwinty Dance Company

Фото: Рая Ідрісова

Виразне музичне рішення для "Intermezzo" знайшов композитор Данило Більдій, якій нині і на момент написання музики для вистави перебуває на фронті. Він надає медичну допомогу пораненим. Його музика - це поєднання неокласики та електронного звучання.

"Приєднатись до команди і написати музику для вистави було для мене великим викликом. Я ніколи не займався чимось подібним і інколи сумнівався в своїх силах. Чи достатньо я хороший музикант, щоб перенести емоції і сформувати образи ліричних героїв для цієї вистави? Чи зможу я знаходити час і місце на фронті, щоб зануритись у процес написання музики для Intermezzo? Але коли моя подруга - режисерка вистави Алла Полякова запропонувала мені роль композитора, я одразу погодився. Я пишаюсь кінцевим результатом. Важко знаходити красу під час війни але, мені здається, ми змогли це зробити", - зауважив композитор.

Постановка Intermezzo стала можливою завдяки резиденції від Totem Dance, які надали простір для репетицій і виступу. 
 

Суспільство
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