У Києві покажуть раніше не представлені загалу роботи Марії Примаченко та Марії Галушко

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

21 листопада о 16:00 у виставкових залах "Хлібні" національного заповідника "Софія Київська" відбудеться відкриття виставки "Дві Марії", присвяченої творчості українських художниць наївного мистецтва — Марії Примаченко та Марії Галушко.

На виставці, яка триватиме до 12 січня, покажуть роботи з фондової колекції національного музею народної архітектури та побуту України, які раніше не були презентовані на широкий загал. Майже 100 унікальних творів двох Марій будуть поєднані в одному просторі сучасним дизайном та сценографією Олега Волосовського й Loft buro - творчої команди професійних архітекторів, дизайнерів та художників, що спеціалізуються на створенні гармонійних і комфортних мистецьких просторів.

Виставку доповнюватимуть роботи з арт-проєкту "Наїв ковчег", створені сучасним майстром скульптурних інсталяцій Олексієм Шевчуком. Це соломʼяні фігури фантастичних звірів за мотивами живописних робіт Марії Примаченко.

Марія Примаченко і Марія Галушко — видатні українські художниці, які здобули світову славу й визнання. Їхні імена ввійшли до "Всесвітньої енциклопедії художнього наїву" (1984 року). Постать Марії Примаченко на сьогодні вже не вимагає представлень, а ім’я майстрині художньої кераміки Марії Галушко для багатьох стане справжнім відкриттям. Нині яскраві, життєствердні образи обох художниць як ніколи потрібні людям, адже вони дарують радість і душевні сили, змушують подивитися навколо з надією і вірою в неодмінну перемогу добра та краси.