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Головна Культура У Києві покажуть роботи переможців World Press Photo 2023

У Києві покажуть роботи переможців World Press Photo 2023

Дар'я Тарасова
9 жовтня, 2024 середа
15:34
Культура

У музеї кіно Довженко-Центру в Києві з 24 жовтня до 17 листопада триватиме виставка фотографій World Press Photo, що документує ключові події 2023 року

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Про це пише "Детектор медіа".

У Києві, в музеї кіно Довженко-Центру 24 жовтня відкриється виставка World Press Photo, що триватиме до 17 листопада. Вхід у перший день буде вільний. 

На виставці, організаторами якої в Україні є Odesa Photo Days Festival, представлять 129 фотографій, які документують війну, протести, міграційні й кліматичні кризи та інші важливі події 2023 року. Фіналістів обирали з понад 61 тисячі робіт, надісланих 3851 учасником зі 130 країн світу. Усі фото — переможці регіональних конкурсів у номінаціях "Довгостроковий проєкт" та "Відкритий формат", а також двох спеціальних відзнак.

Цьогоріч переможцем у категорії "Світлина року" став фотограф Мохаммед Салем зі світлиною "Палестинська жінка обіймає тіло загиблої племінниці", зробленою в секторі Гази. У категорії "Відкритий формат" перемогу здобула серія світлин "Війна - це особисте" української фотографки Юлії Кочетової.

"Ці відібрані роботи є свого роду гобеленом нашого сучасного світу, зосередженим на зображеннях, які, на нашу думку, створені з повагою та чесністю, здатні говорити універсально та відгукуватися далеко за межами їхнього походження. Це можливість віддати належне роботі фотожурналістів і документальних фотографів усього світу – зробленій із мужністю, інтелектом і винахідливістю – та підкреслити важливість історій, які вони розповідають, часто в неймовірних обставинах", – зазначила Фіона Шилдс, керівниця відділу фотографії The Guardian та голова глобального журі конкурсу World Press Photo 2024.

Загалом в експозиції будуть представлені роботи кожного з 31 регіонального переможця з 24 країн світу: Аргентини, Австралії, Азербайджану, Бразилії, Канади, Китаю, Демократичної Республіки Конго, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Ірану, Японії, М'янми, Держави Палестина, Перу, Філіппін, Південно-Африканської Республіки, Іспанії, Тунісу, Туреччини, України, Сполучених Штатів та Венесуели.

Цьогорічними фіналістами європейського регіону стали дві серії з України — проєкт Йоганни Марії Фріц "Гребля Каховської ГЕС: повінь у зоні бойових дій", зроблених під час евакуації цивільних під час повені, а також проєкт "Війна - це особисте" української фотографки Юлії Кочетової, у якому переплітаються фотографічні зображення, поезія, відеокліпи та музика, завдяки чому авторка має змогу транслювати досвід війни через власний досвід.

"Для нас є важливим знову показати виставку World Press Photo в Україні, бо це візуальні історії зі всього світу, які нагадують про актуальні проблеми в різних куточках планети. А війна в Україні підкреслює взаємозв'язок між усіма країнами. Особливо цінно бачити роботи з України серед переможців – це ще один вагомий прояв підтримки з боку міжнародної спільноти", – поділилась Катерина Радченко, кураторка та засновниця міжнародного фестивалю сучасної фотографії Odesa Photo Days, голова європейського журі World Press Photo 2023.

Проведення виставки в Україні відбувається за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Фундація World Press Photo — незалежна організація, яка займається підтримкою фотожурналістів, фотографів-документалістів та сприяє розвитку світової фотожурналістики. Організація має власну академію, проводить майстеркласи та семінари.


 

Теги:
мистецтво
фотограф
новини Києва
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