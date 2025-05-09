Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

У Києві, в Центральному будинку художника, представлено всеукраїнську виставку "Жінка. Мати. Берегиня", яка має на меті показати сучасних жінок, котрі, попри жахи війни, залишаються турботливими матерями, вірними дружинами та відповідальними професіоналками.

Як зазначає кураторка проєкту Тамара Чернявська, мета створення цієї виставки - нагадати суспільству значення жінки в нашому суспільстві.

"Жінка важлива в нашій історії, не тільки, як берегиня, не тільки, як мати, але і як жінка, як особистість. Метою було саме цього проєкту показати, нагадати суспільству, що жінка може бути мʼякою, доброю, ніжною. Але вона може також взяти до рук зброю, коли на її сімʼю, коли на її державу нападає ворог. І вона може зі зброєю в руках піти, і захищати свою державу", - зазначила вона.

Презентація виставки "Жінка. Мати. Берегиня", Фото: Еспресо\Діана Польова

Голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський прокоментував, що цей проєкт "Жінка. Мати. Берегиня" присвячений нашому сьогоденню, оскільки жінки є як в тилу, так і на фронті.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відвідав виставку, та наголосив, що вона демонструє "велич, красу та незламність української жінки". За його словами, представлені портрети та художні композиції відображають особливу позицію, характерну для української самобутньої культури, що втілює наш культурно-духовний спротив.

Відвідати виставку можна у Центральному будинку художника до 25 травня, у будь-який день з 12:00 по 18:00, окрім вівторка.

Виставка "Жінка. Мати. Берегиня", Фото: Еспресо\Діана Польова

Виставка "Жінка. Мати. Берегиня", Фото: Еспресо\Діана Польова

Виставка "Жінка. Мати. Берегиня", Фото: Еспресо\Діана Польова