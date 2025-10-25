У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
У суботу, 25 жовтня, в столиці стартував 54-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", що цього року зібрав 250 фільмів з 60 країн
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість", на якому представлені 250 фільмів із 60 країн. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із найскладніших в історії через мобілізацію частини команди та проблеми з локаціями.
"Мистецтво — це терапія. Українське кіно живе навіть під час війни", — підкреслив директор фестивалю Андрій Халпахчі.
Фестиваль розпочався з класики — показу фільму "Квартира" Біллі Вайлдера (США, 1960), приуроченого 100-річчю Джека Леммона.
Читайте також: Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю отримала стрічка "Ти - космос"
Окрема секція присвячена новій хвилі українського кіно — молоді режисери показують, як війна перетворюється на мистецтво. Однією з найбільш очікуваних стрічок є "Втомлені" Юрія Дуная, присвячений воїнам із ПТСР.
Повідомляється, що 26 жовтня відбудеться показ стрічки "Орли республіки" у кінотеатрі "Жовтень", створеної за підтримки Швеції, Франції, Данії, Фінляндії та Німеччини.
Фестиваль триватиме до 2 листопада.
- 22 жовтня Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" оприлюднив повну позаконкурсну програму.
