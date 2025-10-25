Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість", на якому представлені 250 фільмів із 60 країн. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із найскладніших в історії через мобілізацію частини команди та проблеми з локаціями.

"Мистецтво — це терапія. Українське кіно живе навіть під час війни", — підкреслив директор фестивалю Андрій Халпахчі.

Фестиваль розпочався з класики — показу фільму "Квартира" Біллі Вайлдера (США, 1960), приуроченого 100-річчю Джека Леммона.

Читайте також: Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю отримала стрічка "Ти - космос"

Окрема секція присвячена новій хвилі українського кіно — молоді режисери показують, як війна перетворюється на мистецтво. Однією з найбільш очікуваних стрічок є "Втомлені" Юрія Дуная, присвячений воїнам із ПТСР.

Повідомляється, що 26 жовтня відбудеться показ стрічки "Орли республіки" у кінотеатрі "Жовтень", створеної за підтримки Швеції, Франції, Данії, Фінляндії та Німеччини.

Фестиваль триватиме до 2 листопада.