У Києві відбудеться 20-й Всеукраїнський конкурс молодих акторів імені Івана Франка

Про це Еспресо повідомили організатори.

У Києві, у Будинку актора відбудеться другий та третій тури 20-го Конкурсу молодих акторів імені Івана Франка, що вважається однією з найавторитетніших професійних подій для молодих акторів в Україні. Організатором конкурсу традиційно є Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ).



"Ми бачимо надзвичайну зацікавленість і активність молоді — цьогоріч ми отримали на 50 заявок більше, ніж торік, що є новим рекордом в історії конкурсу. Це означає, що молоді актори шукають можливості реалізувати себе, готові працювати, змагатися, ділитися своїм голосом, талантом, енергією. Для нас важливо не тільки відзначити найсильніших, а й дати простір кожному проявити себе в любові до українського слова, до класики, до сучасної літератури, до театру як форми мислення", - зазначив голова НСТДУ Богдан Струтинський.



Цьогоріч на перший дистанційний тур було подано рекордні 153 заявки, тоді як торік було 103. Утім технічний відбір пройшло 137 заявок: 39 – від професійних акторів і 98 від студентів. Заявки надійшли з 17 міст України: найбільше з Києва – 76, на другому місці Івано-Франківськ – 19 заявок.

Цього року найпопулярнішими авторами, твори яких заявники обрали для читання у першому турі, стали Леся Українка, Юрій Іздрик, Ліна Костенко, Сергій Жадан і Тетяна Власова.

Після перегляду відеоматеріалів журі обрало 20 учасників і учасниць, які пройшли до другого туру, який відбудеться 12 травня наживо у Києві.

За результатами другого туру журі обере до 12 фіналістів, які 13 травня змагатимуться у третьому турі, читаючи твори сучасної української та світової літератури. Після завершення виступів відбудеться урочиста церемонія нагородження, під час якої оголосять лауреатів першої та другої премії у двох категоріях — "Юніори" і "Професіонали".



Оцінюватиме виступи конкурсантів високопрофесійне журі, до складу якого цього року увійшли:

Алла Самойленко — кастинг-директорка українських і міжнародних фільмів, членкиня ICDA (International Casting Directors Association), членкиня Європейської та Української кіноакадемій;

Тамара Трунова — головна режисерка Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисерка понад 40 вистав і проєктів в Україні та за кордоном, лауреатка Фестивалю молодої режисури імені Леся Курбаса та Фестивалю-Премії ГРА, Шевченківської премії, "Київської пекторалі" й премії Women in Arts;

Дмитро Захоженко — головний режисер Львівського академічного театру імені Лесі Українки, режисер близько 15 вистав у театрах Києва та Львова, викладач Львівського національного університету, лауреат премії ім. Леся Курбаса і Фестивалю-премії "ГРА";

Сергій Калантай — актор театру і кіно, викладач, народний артист України. Освіту отримав у Національному університеті ім. І. Карпенка-Карого та Вищій німецькій акторській школі DSA (м. Мюнхен). Працював у мюнхенському театрі Fisch&Plastik, актор Національного театру ім. І. Франка. Лауреат Міжнародного фестивалю "Золотий лев";

Тетяна Міхіна — акторка театру і кіно, народна артистка України. Працювала в театрах Харкова, з 2002 р. – акторка Національного театру ім. І. Франка. Лауреатка Міжнародного фестивалю "Мельпомена Таврії", премії "Київська пектораль" та Премії ім. Віри Левицької НСТДУ.

Конкурс молодих акторів імені Івана Франка — щорічна ініціатива НСТДУ, покликана підтримати талановиту молодь, сприяти професійному росту акторів на старті їхнього творчого шляху та популяризувати українську літературу.

