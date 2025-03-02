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Головна Культура У Кракові відбулися дискусія та благодійний концерт присвячені підтримці України

У Кракові відбулися дискусія та благодійний концерт присвячені підтримці України

Ксенія Золотова
2 березня, 2025 неділя
12:38
Культура

1 березня у польському Кракові відбулася дискусія на тему "Що далі для України?", яка передувала благодійному концерту на підтримку України під назвою "Солідарні з Україною"

Зміст

Про це повідомляє Генеральне консульство України у Кракові.

Основними темами дискусії стали можливі сценарії тривалості війни в Україні та їхній вплив на українське суспільство, ситуація української громади в Польщі та ЄС, підтримка для українців, які перебувають на фронті та тих, хто евакуювався з країни, а також роль світу культури у підтримці України.

Учасниками дискусії стали генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський, директор театру, де проходили заходи, Кшиштоф Глуховський, засновниця Фондів Stand with Ukraine foundation та Euromaidan-Warszawa Наталія Панченко, а також неурядова експертка та гуманітарна діячка, співзасновниця та членкиня правління Фонду HumanDoc Домініка Шпрінгер. Модератором зустрічі виступив викладач Ягеллонського центру міграційних досліджень Кароль Вільчиньскі.

Під час дискусії Вячеслав Войнаровський підкреслив на важливості підтримки України Європейським Союзом. Він наголосив, що Україна не тільки бореться за свою незалежність, але й за захист демократичних цінностей Європи. Український дипломат високо оцінив солідарність польського народу та європейських країн щодо України, зазначивши, що ця підтримка стала ключовим фактором у згуртуванні міжнародної спільноти проти російської військової агресії. Він також відзначив, що Україна стала прикладом незламності для всього вільного світу, демонструючи силу демократичних цінностей у боротьбі проти тиранії Росії.

"Дискусія стала платформою для обміну думками та ідеями щодо майбутнього України і її громадян", - додали у генконсульстві.

Благодійний концерт розпочався виконанням Державного Гімну України. Крім того, під час концерту відбувся збір коштів для сімей і дітей з прифронтових територій України, якими опікується фундація МІСТО ДОБРА Центр доброти для мами і дитини.

Символом солідарності та підтримки України став Державний прапор України, який з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну майорить на будівлі театру. Окрім цього, Краківський театр підтримує співпрацю з Франківським драмтеатром.

Концерт об'єднав відомих артистів, серед яких гурт DAGADANA, Евеліна Флінта, Наталія Нємен, Тетяна Малькова, Барбара Вроньска, Патрик ‘Бобер’ Бобрек, Мачєй Маленьчук, а також артисти театру. Музичний супровід забезпечили Матеуш Бєрит та Войчєх Длугош.

  • У суботу, 1 березня, у польському Кракові на знак солідарності з Україною пройшов мітинг. Учасники висловили розчарування політикою США щодо України.
Теги:
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Світ
Україна
Польща
Війна з Росією
підтримка України
Світ про Україну
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