"Обурені зневагою Трампа до Зеленського": у Кракові пройшов мітинг під консульством США на знак солідарності з Україною

Про це повідомляє польська організація "Комітет захисту демократії".

Акція під консульством США на вулиці. Столярській висловила розчарування та сильну протидію політиці США щодо України.

"Особливо обурені зневажливим ставленням Дональда Трампа до президента України Володимира Зеленського. В умовах російської агресії немає місця ваганням та послабленню підтримки нації, яка бореться за свободу. Дякуємо всім, хто прийшов проявити солідарність з Україною та нагадати, що свобода та демократія вимагають дій. Немає згоди на політику, яка послаблює Україну і зміцнює Кремль!" - наголосили в організації.

Що передувало

28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.

Прессекретарка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його уряду Керолайн Левітт озвучила намір американської влади щодо припинення надання фінансової допомоги військового призначення для України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президент Польщі Анджей Дуда закликали президента України Володимира Зеленського відновити свої відносини з Дональдом Трампом.