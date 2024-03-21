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Головна Культура У Лондоні зіпсували мурал, створений Бенксі менш як тиждень тому

У Лондоні зіпсували мурал, створений Бенксі менш як тиждень тому

21 березня, 2024 четвер
19:03
Культура На фото: мурал Бенксі у Лондоні

Мурал, намальований у минулі вихідні вуличним художником Бенксі на житловому будинку на півночі Лондона, був зіпсований білою фарбою

Про це повідомляє BBC.

У минулі вихідні на стіні житлового будинку в Лондоні зʼявився новий мурал художника Бенксі, який імітує листя живого дерева поруч. Але в середу, 20 березня, твір мистецтва пошкодили: його забризкали білою фарбою. 

Рада району Іслінгтон заявила, що встановлює камери відеоспостереження та шукає інші способи захисту роботи. У пресслужбі зазначили, що дуже хочуть, щоб мурал лишився.

"Це справді потужний твір, який підкреслює життєво важливу роль, яку дерева відіграють у наших громадах і в подоланні кліматичних надзвичайних ситуацій. Сумно бачити, що цей твір зіпсовано", - додали у пресслужбі.

Як тільки мурал зʼявився, рада Іслінгтона вжила заходів для захисту роботи Бенксі. Зокрема, була встановлена огорожа, а також територію патрулювали поліцейські.

У понеділок, 18 березня Бенксі підтвердив, що графіті є його роботою.

У подкасті BBC The Banksy Story стрітарт-художник Джо Епштейн з LDN Graffiti пояснив, що між художниками графіті часто виникають "війни за територію", під час яких вони псують твори один одного.

Нещодавно два колекціонери мистецтва Нікі Кац і Рей Гоуз подали в суд на компанію Pest Control, яка належить британському інкогніто-художнику Бенксі, через відмову підтвердити автентичність графіті Monkey Queen ("Мавпа королева"). Цей позов може змусити Бенксі розкрити свою особу

Справжня особистість Бенксі десятиліттями була таємницею. Серед тих, кого підозрювали в авторстві робіт Бенксі - Роберт Дель Наджа з Massive Attack, Джеймі Гʼюлетт з Gorillaz і Ніл Бʼюкенен, колишній ведучий телешоу Art Attack.

У 2008 році Daily Mail "викрила" його як Робіна Ганнінгема, хоча художник це заперечував. Ніхто не зміг пов'язати Ганнінгема і Бенксі. Наприкінці листопада 2023 року репортер BBC знайшов уривок інтерв’ю 2003 року, у якому Бенксі розкриває своє ім’я. На записі Бенксі запитують, чи його справжнє ім’я "Роберт Бенкс", на що він відповідає: "Роббі".

Теги:
Світ
мистецтво
Лондон
Велика Британiя
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