У Львові триває перший Міжнародний фестиваль "Земля Поетів"

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Ірина Давосир в етері "Еспресо".

За її словами, на заході зібралося багато поетів, письменників, акторів та громадських діячів, які беруть участь у панельних дискусіях, літературних читаннях та музичних виступах. Серед учасників є також поети та письменники з дружніх нам країн. Це лише підтверджує гасло фестивалю "Поети творять націю", адже поети справді творять українську націю.

Відвідувачі просять організаторів зробити ще такий фестиваль, адже, на їхню думку, подібний захід не повинен зупинятися і має стати невіддільною частиною культурного життя Львова.

Мар’яна Савка, головна редакторка українського "Видавництва Старого Лева" та засновниця фестивалю каже, що всі задуми щодо його організації вдалося реалізувати.

"Найважливіше відчуття — це те, що фестиваль справді вдався. Ми отримали неймовірну кількість вдячності, щирих емоцій, побачили сяючі очі гостей. Багато подій, які відбулися тут, мають серйозне значення для культурної мапи України. Люди підходили й казали, що відчуття таке, наче цей фестиваль існує давно, і висловлювали бажання, щоб він тривав завжди. Це для нас дуже важливо", - зазначила вона.