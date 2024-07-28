У Любка Дереша вийде роман про тилове життя і ПТСР

Про це повідомила книгооглядачка Тетяна Гонченко у Telegram-каналі "Непозбувний книгочитун"

"Осінь/зима 2022-го року, починаючи з перших блекаутів у країні внаслідок російських обстрілів. В основі історії - стосунки давніх друзів, що по-різному переживають психологічну травму, яку отримав на війні їхній шкільний товариш", - йдеться в описі книжки.

Випуском нового видання займається видавництво Анетти Антоненко.

Фото: t.me/npzbvnkngchtn