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Головна Культура У Любка Дереша вийде роман про тилове життя і ПТСР

У Любка Дереша вийде роман про тилове життя і ПТСР

Марина Клюєва
28 липня, 2024 неділя
17:37
Культура Любко Дереш

В українського письменника Любка Дереша вийде роман "Погляд Медузи. Маленька книга пітьми" (роман про блекаут) про тилове життя під час війни та посттравматичний синдром

Зміст

Про це повідомила книгооглядачка Тетяна Гонченко у Telegram-каналі "Непозбувний книгочитун"

"Осінь/зима 2022-го року, починаючи з перших блекаутів у країні внаслідок російських обстрілів. В основі історії - стосунки давніх друзів, що по-різному переживають психологічну травму, яку отримав на війні їхній шкільний товариш", - йдеться в описі книжки. 

Випуском нового видання займається видавництво Анетти Антоненко.

Фото: t.me/npzbvnkngchtn

 
  • 30 листопада 2022 року комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року оприлюднив список мистецьких творів, які потрапили до короткого списку премії.
Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
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