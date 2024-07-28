У Любка Дереша вийде роман про тилове життя і ПТСР
В українського письменника Любка Дереша вийде роман "Погляд Медузи. Маленька книга пітьми" (роман про блекаут) про тилове життя під час війни та посттравматичний синдром
Про це повідомила книгооглядачка Тетяна Гонченко у Telegram-каналі "Непозбувний книгочитун"
"Осінь/зима 2022-го року, починаючи з перших блекаутів у країні внаслідок російських обстрілів. В основі історії - стосунки давніх друзів, що по-різному переживають психологічну травму, яку отримав на війні їхній шкільний товариш", - йдеться в описі книжки.
Випуском нового видання займається видавництво Анетти Антоненко.
Фото: t.me/npzbvnkngchtn
- 30 листопада 2022 року комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року оприлюднив список мистецьких творів, які потрапили до короткого списку премії.
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